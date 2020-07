Seks borgmestre beder USA's Kongres om et forbud mod føderale sikkerhedsstyrker i byer, som ikke vil have dem.

Borgmestrene i seks amerikanske byer appellerer mandag til Kongressen om at forbyde at sende føderale sikkerhedsstyrker til byer, som ikke vil have dem.

Det fremgår af en opfordring til begge kampe i Kongressen fra borgmestrene i Portland, Seattle, Chicago, Kansas City, Albuquerque og Washington D.C.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Opfordringen kommer, samtidig med at præsident Donald Trump overvejer at sende flere føderale sikkerhedsstyrker til Portland i delstaten Oregon.

- Denne administrations uhørte brug af føderal magt i byer, hvis lokale myndigheder har stærke indvendinger, burde aldrig finde sted, skriver borgmestrene til lederne i Repræsentanternes Hus og Senatet ifølge AP.

Den seneste tid har der været voldsomme sammenstød mellem demonstranter og føderalt politi i Portland. Her har protester mod racisme og politivold stået på, siden en sort amerikaner ved navn George Floyd døde i politiets varetægt i Minneapolis 25. maj.

Republikanerne hilser det velkommen, at Trump har sendt føderale politistyrker til Portland for at "genoprette lov og orden".

Men kritikere siger, at de føderale styrker bruger overdreven magt og forværrer situationen ved at gøre demonstranterne endnu mere vrede.

Efter George Floyds død præsenterede både demokrater og republikanere forslag til at reformere politiet.

Men Trump fik hurtigt stoppet den debat ved i stedet at fokusere på den vold, som mindre grupper begik i forlængelse af de mange og fredelige demonstrationer landet over.

Præsidenten og hans politiske støtter knyttede demonstrationerne sammen med en stigning i antallet af skuddrab siden begyndelsen af juli. Blandt andet i New York og Chicago.

Den forklaring bruger han til at retfærdiggøre, at han sender føderale politistyrker ind i flere storbyer - byer, der ledes af demokrater.

Mandag affyrede føderale sikkerhedsstyrker det, som så ud til at være tåregas og lysgranater mod demonstranter ude foran den føderale retsbygning i Portland, skriver AP.

Samme dag skrev Donald Trump på Twitter, at føderale ejendomme i Portland "ikke ville holde en dag" uden tilstedeværelsen af de føderale styrker.

/ritzau/