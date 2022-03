»Vi er klar til at kæmpe og klar til at dø.«

Mens en enorm russisk militærkolonne nærmer sig den ukrainske hovedstad, gør byens borgmester – den tidligere boksestjerne Vitalij Klitsjko – sig klar til at kæmpe side om side med både hæren og helt almindelige borgere for at forsvare sig.

Det fortæller han i et interview med CNN.

»Vi har hørt på eksplosioner hver time om natten, hele natten, de seneste fire nætter. Folk er meget nervøse, og de tilbringer meget tid i beskyttelsesbunkere,« siger han i interviewet med CNN-værten Anderson Cooper.

Her ses borgmesteren i Kiev, Vitalij Klitsjko. Foto: VITALI KLITSCHKO

Videre fortæller han, at han er stolt af de ukrainske soldater og af de helt almindelige borgere, der har taget til våben for at forsvare deres hovedstad:

»Så mange tusinde civile er kommet og har opbygget et civilt forsvar. Folk har taget våben og er klar til at forsvare vores hjem, forsvare vores familier, forsvare vores fremtid og vores land,« siger Vitalij Klitsjko og fortsætter:

»Vi er klar til at kæmpe og klar til at dø for vores hjemland, for vores familier, for det er vores hjem. Det er vores fremtid, og nogen ønsker at komme ind i vores hjem og stjæle vores fremtid fra os.«

Før han blev borgmester i Kiev, var Vitalij Klitsjko af flere omgange verdensmester i sværvægtsboksning.

Han gav titlen fra sig i 2013, da han besluttede sig for at koncentrere sig fuldtid om sin politiske karriere.