Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I et forsøg på at mindske kriminaliteten og øge sikkerheden i området har byens politikere fremsat et forslag, der nu møder indædt modstand fra de mennesker, det berører.

Gaden er kendt for sine bodeller, sexshops, stripklubber, pornobiografer og letpåklædte kvinder, der gennem en slags butiksruder står til åbent skue.

Men nu kan det berømte og berygtede Red Light District i Amsterdam ende med at blive erstattet af et erotikcenter.

Det blev borgmesteren og byrådet enige om sidste år.

Et erotikcenter på adskillige etager skal ifølge et politisk forslag erstatte området, der længe har været plaget af kriminalitet og stor tilstrømning af mennesker.

En videoinstallation ville vise, hvordan det så ud inde fra et bordel i Red Light Distrikt. Udstillingen blev lavet af Amsterdams museum for prostitution. Fotoet er fra 2014. Foto: Koen Van Weel/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere En videoinstallation ville vise, hvordan det så ud inde fra et bordel i Red Light Distrikt. Udstillingen blev lavet af Amsterdams museum for prostitution. Fotoet er fra 2014. Foto: Koen Van Weel/AFP/Ritzau Scanpix

Men politikerne har et problem.

De fik en arkitekt til at tegne en bygning med plads til cirka 100 værelser, der skulle rumme sexarbejdere, barer og restauranter. Dernæst foreslog de otte forskellige steder, hvor dette center skulle opføres.

Men de lokale beboere kæmper imod. Ingen af dem har lyst til at have et erotikcenter i deres baghave, og sexarbejderne har ikke lyst til at forlade deres bordelvinduer i hjertet af Amsterdam.

Omkring ni ud af ti sexarbejdere ikke har lyst til at flytte, skriver The Guardian.

Amsterdams borgmester, Femke Halsema fra det grønne venstreparti GroenLinks, er opmærksom på problemstillingen, men mener, at forslaget vil kunne mindske den organiserede kriminalitet, prostitutionen er omgærdet af, og forbedre rettighederne for sexarbejderne.

»Jeg håber, det er muligt at lave et erotikcenter, der har noget klasse og ikke bare er et sted, hvor småkriminelle og udsatte kvinder mødes,« har hun sagt til avisen.

Forslaget kritiseres også for at skade turismen i byen.

Denne artikel er fra Berlingske.