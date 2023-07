Hold jer væk.

Sådan lyder opfordringen fra borgmesteren, når det kommer til dem, der har planer om at lægge vejen forbi den lille franske landsby, som den toårige dreng Émile i lørdags på mystisk vis forsvandt fra.

På et pressemøde fredag morgen fortalte borgmesteren i den kommune, som landsbyen Le Vernet ligger i, François Balique, at man ønsker at give beboerne muligheden for at vende tilbage til et mere 'normalt' liv igen og leve i fred.

Det skriver BFM-TV og La Provence.

Den savnede dreng Émile beskrives som 90 centimeter høj og med blondt hår og brune øjne. Foto: Gendarmerie Nationale Vis mere Den savnede dreng Émile beskrives som 90 centimeter høj og med blondt hår og brune øjne. Foto: Gendarmerie Nationale

»Jeg udstedte et dekret i morges, der forbyder al adgang til Haut-Vernet,« lød det fra borgmesteren.

Også al trafik til byen er blevet gjort forbudt – med undtagelse for beboerne selv og de involverede i efterforskningen af sagen.

»Vi er i en lille bjerglandsby, og familien er knust,« siger François Balique.

Den lille dreng Émile forsvandt lørdag sporløst, mens han blev passet af sine bedsteforældre i landsbyen i de franske alper.

Flere hundrede har deltaget i eftersøgningen af den savnede franske dreng Émile. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Flere hundrede har deltaget i eftersøgningen af den savnede franske dreng Émile. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix

Mens bedsteforældrene kortvarigt var i gang med at pakke deres bil til en udflugt, forsvandt drengen fra deres have, hvor han havde rendt rundt og leget.

Siden har det ikke været muligt at finde nogle spor efter ham.

»Indbyggerne i landsbyen er i en tilstand af usikkerhed, tvivl og frygt«, siger François Balique, som ifølge BFM-TV frygter 'ondsindet turisme'.

»Vi er nødt til at undgå, at folk kommer og går,« forklarede borgmesteren videre og opfordrede befolkningen til ikke at komme til byen, da det ikke ville 'gøre noget godt for dem'.

Dekretet, som han har udstedt, gælder frem til mandag aften.