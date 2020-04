Opfordringen kommer, samtidig med at WHO overvejer at ændre i retningslinjerne for brug af ansigtsmasker.

Newyorkere opfordres til at bære ansigtsmasker, når de bevæger sig uden for hjemmet.

Tiltaget sker i et forsøg på at hindre spredningen af coronavirus.

Det fortæller borgmester i New York City Bill de Blasio under et pressemøde på byens rådhus torsdag eftermiddag lokal tid.

Tidligere samme dag oplyste New York Citys lighuse og hospitaler, at de er fyldt til bristepunktet som følge af coronaviruspandemien.

Samtidig advarer delstaten New Yorks guvernør om, at andre amerikanske stater kan komme til at lide samme skæbne som New York, der anses for det amerikanske epicenter for virusudbruddet.

- På mange måder er staten New York et mikrokosmos af USA. Derfor tror jeg, at den vil være illustrerende for, hvad der kommer til at ske med resten af landet, siger guvernør Andrew Cuomo ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Sent torsdag aften dansk tid er næsten 240.000 mennesker i USA bekræftet smittet med coronavirus. Det viser de seneste tal fra Johns Hopkins University, der løbende opdaterer smittetilfælde og dødsfald verden over.

Over 5700 mennesker er døde i USA som følge af virusset. 1397 af disse i New York City. Onsdag lød det amerikanske dødstal på 900 færre end torsdag.

Lægelige eksperter i Det Hvide Hus har forudsagt, at mellem 100.000 og 240.000 mennesker i USA kan dø af coronavirus, også selv om amerikanerne følger myndighedernes retningslinjer.

På verdensplan er der konstateret mere end en million smittetilfælde og over 52.000 dødsfald.

Borgmester Bill de Blasios opfordring til at bære ansigtsmasker kommer, samme dag som Verdenssundhedsorganisationen (WHO) oplyser, at den overvejer at ændre sine retningslinjer for brug af ansigtsmasker i offentligheden.

Det rapporterer BBC.

En ekspertgruppe i WHO vil tage stilling til, om flere bør bære ansigtsmasker på baggrund af ny forskning på området.

Således viser en ny undersøgelse fra Massachusetts Institute of Technology (MIT), at væsker fra host kan nå en rækkevidde af seks meter og væsker fra nys op til otte meter.

Ekspertgruppens formand, professor David Heymann, siger til BBC News, at den nye forskning kan føre til en ændring i rådgivningen omkring masker.

Imens siger professor Lydia Bourouiba fra MIT, at hun mener, at brug af ansigtsmasker kan mindske risikoen for smitte.

/ritzau/