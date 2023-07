Det 'bedste håb' for den lille savnede dreng Émile er samtidig i sig selv et 'forfærdeligt håb'.

Sådan lyder det fra den lokale borgmester i den franske landsby, som den toårige dreng sporløst forsvandt fra for seks dage siden.

Det fortæller François Balique, der er borgmester i Le Vernet, i et nyt interview med Le Figaro.

Det skriver Sky News.

Den savnede dreng Émile beskrives som 90 centimeter høj og med blondt hår og brune øjne. Foto: Gendarmerie Nationale Vis mere Den savnede dreng Émile beskrives som 90 centimeter høj og med blondt hår og brune øjne. Foto: Gendarmerie Nationale

Frivillige, politifolk, helikoptere, hunde, droner. Alle har været i gang for at finkæmme området nær den lille franske landsby for at finde den savnede Émile, som lørdag den 8. juli pludselig forsvandt fra sine bedsteforældres have.

Men ingen spor er fundet efter ham.

I betragtning af drengens alder og antallet af dage, der er gået, menes hans overlevelseschancer at være små. Særligt hvis han forsvandt helt på egen hånd.

Derfor kan det 'bedste håb' for at finde ham i live være, at han blev kidnappet, forklarer borgmesteren.

»Vores eneste håb nu er, at han er blevet taget og er i live. Det er det sidste, vi kunne håbe på, og det er allerede forfærdeligt,« siger François Balique ifølge Sky News i interviewet med Le Figaro.

»Vi kan overveje, om nogen, der ville gøre et barn fortræd, kom forbi området, så denne smukke, lille dreng og tog ham med. Han (Émile, red.) ville ikke kunne overleve alene i naturen, det er helt sikkert.«

Han slår dog også fast, at det ikke er til at sige, hvad der præcist er sket med Émile, og at det er 'svært at favorisere en hypotese frem for en anden'.

I alt har myndighederne finkæmmet et område på mere end hundrede hektar, siden den lille dreng blev meldt savnet.

»Vi gjorde alt, vi kunne, for at finde barnet – i live eller ej. Vi fandt intet,« siger François Balique.

Émile, der er to og et halvt år, forsvandt sporløst i Le Vernet, mens han blev passet af sine bedsteforældre.

Da de kortvarigt var i gang med at pakke deres bil til en udflugt, smuttede drengen sent på eftermiddagen tilsyneladende fra haven, hvor han havde rendt rundt og leget.

Siden har der ikke været nogen spor efter ham.

Onsdag aften annoncerende myndighederne, at man vil gå over til 'en anden fase' i efterforskningen, hvor man i stedet for at lede mere i området i stedet vil til at se nærmere på de bevismaterialer, der er blevet indsamlet.

Efterforskningen pågår endnu.