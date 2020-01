Et nyt virus har foreløbigt kostet 17 personer livet. Næsten 600 personer er smittet med det.

Nu får borgmesteren i den kinesiske by Wuhan, der menes at være ophavsbyen til virusset, kritik for at holde en stor nytårsfest søndag.

Ifølge det engelsksprogede kinesiske medie South China Morning Post var 62 personer allerede smittet med virusset, da borgmester Zhou Xianwang tillod 40.000 familier at holde en kæmpe fest.

»I år fortsatte man med at afholde aktiviteterne, fordi vores vurdering på daværende tidspunkt var, at det var begrænset, hvordan sygdommen spredte sig,« siger han.

»Senere hen blev det bekræftet, at virussset smittede fra menneske til menneske, og at det skete i højere grad end tidligere. Derfor skred vi til handling og krævede, at denne type begivenhed ikke blev afholdt, medmindre det var højst nødvendigt«

Hændelsesforløbet har fået flere kinesere på de sociale medier til at kræve, at borgmesteren træder tilbage, fordi han handlede for langsomt.

31. december blev de første 27 tilfælde registreret. Antallet af smittede steg op til 62 om søndagen. Men allerede dagen efter var det tal omkring tredoblet til 198 smittede.

Foreløbigt er 17 personer i Kina afgået ved døden på grund af virusset.

Der er også bekræftet enkelte tilfælde af virusset i Thailand, Sydkorea, Japan, Taiwan og USA. Alle de smittede har været i Wuhan.

Det har ført til et ekstraordinært møde i Verdenssundhedsorganisationen WHO onsdag.

Her mødtes 16 eksperter for at drøfte situationen bag lukkede døre. Eksperterne skulle tage stilling til, hvorvidt virusset udgør en såkaldt international sundhedskrise.

Man blev ikke færdig onsdag, og mødet bliver genoptaget torsdag.

I nogle lande er man begyndt at screene passagerer. Det har man endnu ikke valgt at gøre i Danmark.

Det skyldes, at der ifølge Sundhedsstyrelsen ikke er dokumentation for, at det kan hindre spredning af smitte. Det skrev Ritzau onsdag.

'Hvis man skal rejse til lande, der er berørt, vil vi råde til, at man orienterer sig og følger de lokale myndigheders anvisninger samt følger de generelle råd for god håndhygiejne for at beskytte sig, for eksempel hyppig håndvask og undgår kontakt til syge personer,' siger læge Ane Just Ohrt, Sundhedsstyrelsen, til styrelsens hjemmeside.

Der er ikke nogen direkte flyvninger fra Danmark til Wuhan.