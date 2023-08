En borgmester i den amerikanske delstat Florida fik en stor fangst i nettet under en fisketur i juli.

Ikke mindre end 32 kilo kokain dukkede op udenfor ørækken Florida Keys. Det ulovlige stof var pakket godt ind, så det fyldte, hvad der svarer til en mikrobølgeovn, skriver NBC. Indeni var det yderligere delt op i et-kilos pakker.

Florida-borgmesteren, Jane Castor, har været politibetjent i tre årtier, hvor hun med det samme vidste, hvad hun var kommet i besiddelse af.

Den amerikanske kystvagt, som efterfølgende er kommet i besiddelse af stoffet, har senere bekræftet, at det er kokain, som vurderes til at have en gadeværdi svarende til 7,4 millioner kroner.

Kystvagten har for nylig tweetet et billede af pakkerne.

Over the weekend, Border Patrol agents in the Miami Sector seized 70 lbs. of cocaine that was discovered by a recreational boater in the #FloridaKeys. The drugs have an estimated street value of approx. $1.1 million dollars. #miami #florida #drugbust #Mondaymorning pic.twitter.com/etaiuwXrcK — Chief Patrol Agent Walter N. Slosar (@USBPChiefMIP) July 24, 2023

Kokain i havet er ikke noget nyt fænomen i Florida – tværtimod sker det tilsyneladende relativt ofte, at borgere finder det udbredte rusmiddel i engros-mængder.

Således kunne kystvagten blot få dage senere melde, at en anden borger havde indleveret et kilo kokain fundet i samme område.