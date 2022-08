Lyt til artiklen

To surfere blev onsdag fanget på en ganske uheldig video.

På videoen ses to personer, der vingesurfer gennem Venedigs hovedtrafikåre og største kanal, Canal Grande, blandt flere både. Se videoen øverst i artiklen.

Og det har skabt vrede hos Venedigs borgmester, Luigi Brugnaro.

Hændelsen fik byens borgmester til at tilbyde en gratis middag til dem, der kunne hjælpe med at finde frem til surferparret, så de kunne blive straffet.

Grand Canal i Venedig. Foto: Daniel Kalker Vis mere Grand Canal i Venedig. Foto: Daniel Kalker

'Her er to idioter, der gør nar af byen. Jeg beder alle om at hjælpe os med at identificere dem, så de kan blive straffet,' skrev Luigi Brugnaro på Twitter og fortsatte:

'Til dem, der får øje på dem, tilbyder jeg en middag!'

Parret blev siden fanget og idømt bøder, skriver BBC og Luigi Brugnaro, som dog ikke nævner noget om en middag.

'Apropos de to 'helte' i morges, så har vi identificeret dem. De to surfboards er allerede blevet konfiskeret, og snart, uden at give yderligere detaljer, vil de ansvarlige være i vores varetægt. De vil blive straffet, som de fortjener. Tak til jer alle for jeres samarbejde,' lød meldingen fra borgmesteren.

Venedigs borgmester, Luigi Brugnaro. Foto: Marco BERTORELLO Vis mere Venedigs borgmester, Luigi Brugnaro. Foto: Marco BERTORELLO

Vingesurfing er en vinddrevet vandsport, som er udviklet af både kitesurfing, windsurfing og almindelig surfing. Personen, der surfer står på selve surfbrættet, men holder samtidig fast i en vinge.

Der er ofte også indbygget en elektrisk drevet propel i masten.

Både surfing, paddleboarding og kanosejlads er forbudt i Canal Grande.