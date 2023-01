Lyt til artiklen

»Eksplosion i Kyiv.«

Sådan lyder den kortfattede og kontante besked fra borgmesteren i den ukrainske hovedstad, Vitalij Klitsjko, i en opdatering på beskedtjenesten Telegram.

Der kommer han samtidig med en opfordring til byens borgere:

»Forbliv i beskyttelsesrummene.«

Beskeden fra borgmesteren kommer i kølvandet på, at en række russiske missiler torsdag skal være blevet affyret mod Ukraine.

En talsmand for det ukrainske luftvåben har i et interview med den statslige tv-station Suspilne ifølge The Guardian oplyst, at mere end 30 missiler er blevet affyret.

Derudover tilføjede talsmanden, at der torsdag morgen lettede seks russiske Tu-95-fly.

Bystyret i Kyiv har ifølge The Guardian også tidligere oplyst, at omkring 15 missiler, der var på vej i retning af hovedstaden, er blevet skudt ned af luftforsvaret.

Der er indtil videre ingen meldinger om tilskadekomne.

Ifølge Vitalij Klitsjko skal eksplosionen have lydt i Dnipro-distriktet i hovedstaden.

»Nærmere detaljer følger senere,« skriver han i en opdatering på Telegram, hvor han også gør det klart, at redningsmandskab og andet er rykket ud til stedet.