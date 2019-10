Urolighederne i Barcelona er ikke noget, som Udenrigsministeriets Borgerservice forventer stopper lige med det samme.

I en opdateret rejsevejledning fra Borgerserice lyder det, at der er risiko for uroligheder i de centrale dele af byen - eksempelvis Paseo de Gracia og Rambla de Catalunya.

Derudover lyder det, at man skal holde sig på afstand af demonstrationerne i Catalonien i de kommende dage.

Det skal man, da myndighederne frygter, at de kan udvikle sig voldeligt.

Hvis du befinder dig i Barcelona, kan du blandt andet holde dig ajour på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Oprøret, der startede mandag, er en direkte reaktion på, at ni seperatistledere fra Catalonien netop mandag blev idømt fængselsstraffe. Straffe, der lød på mellem ni og 13 års fængsel.

Blandt de dømte er Cataloniens tidligere vicepræsident Oriol Junqueras. Fra sin fængselscelle har han ifølge Reuters fortalt, at dommene kun forstærker bevægelsen.

»Vi kommer til at fortsætte fremad og kommer aldrig til at give op,« har han sagt og tilføjet, at han og flere af de andre dømte vil have deres sager for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

De blev straffet for deres roller i en stor løsrivelsesbevægelse, der i 2017 ledte til en ulovlig folkeafstemning om catalonsk uafhængighed i 2017.

En afstemning, hvor 90 procent af de stemmeberettigede stemte ja til, at Catalonien skulle løsrive sig fra Spanien. Resultatet skal dog ses med forbehold, da kun 43 procent af de stemmeberettigede stemte.

Onsdag morgen var der meldinger om 72 sårede betjente efter tirsdagens uroligheder.

