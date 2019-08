Er du i øjeblikket i Florida, eller skal du rejse dertil en af de kommende dage? Så gælder det om at passe ekstra godt på.

En kraftig orkan ved navn Dorian er nemlig på vej mod den amerikanske stat - og det forventes, at det kan blive den værste af slagsen i 27 år til at ramme området.

Det skriver det amerikanske medie NBC News.

Af den grund råder Udenrigsministeriets Borgerservice til, at du husker at holde dig orienteret om situationen de kommende dage, da Dorian forventes at ramme Florida i løbet af den 1. og 2. september.

Tomme hylder i et supermarked i Orlando i Florida. Foto: GERARDO MORA Vis mere Tomme hylder i et supermarked i Orlando i Florida. Foto: GERARDO MORA

'Følg de lokale myndigheders anvisning,' lyder rådet.

Allerede nu er der ifølge CNN flere tomme hylder i supermarkeder rundt omkring i Florida, hvor der er erklæret undtagelsestilstand som følge af den kommende orkan.

Prognoserne indikerer indtil videre, at orkanen ser ud til at fortsætte med at vokse i styrke - og natten til fredag blev den opgraderet til en såkaldt 'kategori 2'-orkan.

Lige nu blæser den med en vindstyrke på knap 170 km/t, og det gør den til den kraftigste storm indtil videre denne orkansæson over Atlanterhavet.

Når den mandag ser ud til at gå i land, forventes det kan den kan være blevet til en 'kategori 4'-orkan, hvor den kommer blæsende med mere end 200 km/t.

Det vil i så fald gøre den til den stærkeste orkan til at ramme Florida siden orkanen Andrew ramte tilbage i 1992, skriver CNN.

En 'kategori 4'-orkan er det næsthøjeste på skalaen over orkanstyrker - kun overgået af en 'kategori 5'.

44 mennesker mistede livet, da orkanen Andrew ramte Florida tilbage i 1992.