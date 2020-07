John Lewis har hele sit liv kæmpet for borgerrettigheder. Senest blev han set ved protest mod raceforskelle.

Den amerikanske tidligere politiker og borgerrettighedsforkæmper John Lewis er død. Han blev 80 år gammel.

Det melder formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, lørdag morgen dansk tid.

- John Lewis var en titan for borgerrettighedsbevægelsen. Hans godhed, tro og mod forvandlede vores land. Hver dag i hans liv blev dedikeret til frihed og retfærdighed, skriver Nancy Pelosi i en erklæring.

- I Kongressen var John Lewis holdt af på begge sider af gangen. Alle var ydmyge over at kalde Lewis for kollega, og det gør os meget ondt, at han nu er gået bort, skriver hun videre.

John Lewis var i mange år medlem af Kongressen fra Atlanta. Han er død efter et flere måneder langt kræftforløb.

Lewis deltog i 1965 i en march for sortes rettigheder sammen med modtager af Nobels fredspris Martin Luther King. De blev udsat for politivold ved den historiske aktion.

Lewis fortsatte kampen for borgerrettigheder indtil slutningen af sit liv, hvor han sidst viste sig offentligt ved en protest mod raceforskelle i juni.

Her gik han med stok ved pladsen Black Lives Matter Plaza i Washington D.C. sammen med borgmester Muriel Bowser.

Borgmesteren havde navngivet pladsen kort forinden, og navneskiftet blev set som en protest imod præsident Donald Trumps hårde respons på demonstrationerne i kølvandet på George Floyds død.

I 2017 var Lewis selv i konflikt med Trump, hvilket fik præsidenten til at skrive på Twitter, at Lewis kun stod for "snak" og ikke resultater.

Konflikten opstod, da Lewis og en række andre demokrater nægtede at deltage, da Trump skulle tages i ed som amerikansk præsident i januar 2017. Lewis anså ikke Trump for at være en legitim præsident, sagde han dengang.

