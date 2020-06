Facebook-grundlægger bliver kritiseret af både ansatte og borgerretsgrupper for manglende handling mod Trump.

Facebooks stifter Mark Zuckerberg er kommet i alvorlig modvind for sin manglende villighed til at gribe ind over for indlæg med forkert eller truende indhold fra USA's præsident, Donald Trump.

Tre borgerretsgrupper retter tirsdag en hård kritik mod Zuckerberg for hans "uforståelige" kurs over for præsidenten.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det sker, efter at Facebook-ansatte mandag valgte at gå i "virtuel strejke" - ligeledes på grund af utilfredshed med, at Facebook-stifteren har nægtet at gribe ind over for præsidentens indlæg.

- Vi er skuffede og forbløffede over Marks uforståelige forklaring på, hvorfor han lader Trumps indlæg stå, lyder det i en erklæring fra tre borgerretsgrupper.

Det drejer sig om grupperne Leadership Conference on Civil and Human Rights, Naacp Legal Defence and Educational Fund og Color of Change.

- Han (Mark Zuckerberg, red.) udviser manglende forståelse for historisk og nutidig vælgerundertrykkelse, og han afviser at erkende, at Facebook faciliterer Trumps opfordring til vold mod demonstranter.

- Mark sætter en meget farlig præcedens for andre, der vil ytre tilsvarende skadelige ting på Facebook, hedder det videre.

Forleden valgte et andet socialt medie - Twitter - at gribe ind over for et indlæg fra Trump, hvor han skrev, at der kan blive svindlet med brevstemmer.

Twitter markerede indholdet som vildledende og tilknyttede en advarsel mod indlægget.

Mark Zuckerberg har siden afvist at gøre det samme. Blandt andet i et interview med Fox News, hvor han har sagt, at sociale medier ikke skal være "sandhedens mæglere".

Zuckerberg har ligeledes afvist at gribe ind over for indlæg, hvori præsidenten tilsyneladende opfordrer til vold mod demonstranter.

Det har fået en lang række Facebook-ansatte til at lufte frustrationerne over Zuckerberg.

- Mark tager fejl, og jeg vil gøre mit bedste for at få ham på andre tanker, skriver Ryan Freitas, der er chef for produktdesign på Facebooks nyhedsfeed, i et opslag på Twitter.

Han tilføjer, at flere end 50 ligesindede kolleger nu vil kræve en ændret kurs hos Facebooks ledelse, skriver nyhedsbureauet Reuters.

