Selv om von der Leyen har støtte til genvalg fra EPP, er det ikke ensbetydende med fem år mere til EU-chefen.

Den borgerlige EPP-gruppe støtter Ursula von der Leyens kandidatur til at blive genvalgt som kommissionsformand.

Det er blevet besluttet ved en afstemning på en kongres for EPP i Rumænien torsdag.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

400 stemte for, og 89 stemte imod.

Ved partikongressen siger 65-årige von der Leyen, at krigen i Ukraine samt krisen i Gaza og den medfølgende uro i Mellemøsten er nogle af de vigtigste problemer, som EU står over for.

Hun nævner også, at Kina, som i stigende grad markerer sig på verdensscenen, er en udfordring.

Opbakningen fra EPP betyder dog langtfra automatisk, at tyske Ursula von der Leyen fra konservative CDU får yderligere fem år på posten.

Til juni er der valg til EU-Parlamentet, og efter valget skal tyskeren have opbakning fra EU-landenes stats- og regeringschefer. Det er dem, der indstiller kandidater til posten.

Derefter skal et flertal i det nye EU-Parlament godkende hende, før hun kan fortsætte på posten.

Det var lige ved at gå galt sidste gang, hvor von der Leyen kun med et meget lille flertal blev godkendt i EU-Parlamentet.

Men med officiel støtte fra den største gruppe i Europa-Parlamentet, EPP, ligger hun godt til i forsøget på at opnå parlamentets støtte. Den borgerlige gruppe ventes også efter valget at blive den største.

Inden afstemningen takkede hun for støtten og kaldte det for sit "livs ære" at tjene EU. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

I EPP har von der Leyen "bred opbakning og hendes politiske resultater giver hende et positivt image".

Det har Thierry Chopin, som er særlig rådgiver ved tænketanken Jacques Delors-instituttet, sagt til nyhedsbureauet AFP.

Von der Leyen har blandt andet stået i spidsen for EU's vaccineindsats under corona.

Hun har også været en central del af EU's svar på Ruslands invasion af Ukraine, der ventes at trække spor ind i den næste mandatperiode med behov for en styrket forsvarspolitik.

I denne periode har hun haft den grønne omstilling som hovedprioritet, men det kan ændre sig efter valget, hvor meget tyder på, at partierne til højre for EPP-gruppen vil gå frem.

EU-Kommissionen udgør en helt central del af EU som den eneste instans, der må foreslå ny lovgivning. Det sker efter input fra primært EU-landenes stats- og regeringschefer samt EU-Parlamentet.

I Danmark er valgdatoen til EU-Parlamentet den 9. juni.

/ritzau/