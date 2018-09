Jimmie Åkesson inviterer to borgerlige partier til drøftelser efter valget, men de vil ikke.

Stockholm. De to borgerlige partier Moderaterna og Kristdemokraterna siger nej til en invitation fra Sverigedemokraternas leder, Jimmie Åkesson, om formelle samtaler efter søndagens valg i Sverige.

Det skriver avisen Expressen.

Åkesson tog tidligere mandag eftermiddag kontakt til de to partier.

- Det afgørende for mig er, at de næsten 18 procent, som har stemt på os, får indflydelse, siger han til avisen.

Men Moderaternas pressechef, Cherine Khalil, siger, at der ikke bliver noget møde med partiets leder, Ulf Kristersson.

- Brevet er kommet, og Moderaterna takker naturligvis nej, skriver hun i en sms.

Åkesson har også bedt om et møde med Kristdemokraternas leder, Ebba Busch Thor.

- Vi har fået en indbydelse til en samtale med Sverigedemokraterna. Det er ikke aktuelt, siger partiets pressechef, Martin Kits.

Begge de borgerlige partier afviste under valgkampen, at de vil forhandle om en ny regering med Sverigedemokraterna.

Og skulle de føle sig fristet, så ville det borgerlige samarbejde, der kendes som Alliansen, formentlig bryde sammen.

Liberalerna og Centerpartiet i særdeleshed er kategorisk afvisende over for et samarbejde med det indvandrerkritiske Sverigedemokraterna.

Ved valget søndag endte Sverigedemokraterna med at blive det tredjestørste parti med 17,8 procent af stemmerne. Det blev kun overgået af det konservative Moderaterna med 19,8 procent og Socialdemokraterna med 28,4 procent.

Før brevstemmerne er talt op har statsminister Stefan Löfvens rødgrønne blok sikret sig 144 mandater mod Alliansens 143. Sverigedemokraterna har 62 mandater.

Löfven siger, at han som leder af det største parti agter at blive siddende som statsminister.

Lederne for de fire partier i Alliansen siger mandag eftermiddag til SVT, at de vil forsøge at få et mandat til at danne regering. Men uden Sverigedemokraternas stemmer bliver det vanskeligt.

