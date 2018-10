Mere end en måned efter riksdagsvalget i Sverige er det endnu ikke lykkedes at danne en ny regering.

Stockholm. Moderaternas leder, Ulf Kristersson, opgiver i denne omgang at danne en borgerlig regering i Sverige.

Det siger han søndag på et pressemøde, efter at han har mødtes med formanden for landets parlament, den såkaldte talmann.

- Jeg er fortsat klar på at blive statsminister. Men jeg har meddelt talmannen, at det for nuværende ikke kan lade sig gøre, siger Kristersson.

- Jeg synes, det er beklageligt, fortsætter han.

Valget i Sverige i september gav et mudret resultat. Den borgerlige blok, Alliansen, fik i alt 143 mandater. Den rød-grønne fløj fik 144 mandater. Samtidig fik Sverigedemokraterna 62 mandater, men ingen ønsker umiddelbart at samarbejde med det indvandringskritiske parti.

/ritzau/TT