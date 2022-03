Selvom mange både borgere og politikere verden over er imod tyrefægtning og mener, det bør forbydes, eksisterer det stadig i Europa.

Og ikke nok med, at det eksisterer, så bliver det også finansieret med millioner udbetalt af EU.

Det skriver The Guardian.

EUs fælles landbrugspolitik er det system, der yder tilskudsstøtten til sektoren, som altså bliver betalt, på trods af flere medlemmer af Europa-Parlamentet er imod.

Og millionerne går blandt andet til de gårde, der opdrætter tyrene til kamp.

Spaniens ‘Unión de Criadores de Toros de Lidia’, som repræsenterer 347 opdrættere, har estimeret, at et forbud mod udbetalingen af tilskud ville betyde et tab på omkring 200 millioner euro – svarende til knap 1,5 milliarder kroner – om året for sektoren i hele Europa.

For seks år siden stemte et flertal for at stoppe støtten, men forbuddet er blevet parkeret lige siden på grund af bekymringer om, at det ville ændre den fælles landbrugspolitiks lovbestemmelser.

»Selvom vi er helt enige med politikerne i deres moralske forargelse, og hvad de forsøger at gøre, er de juridiske veje til at gøre dette ret vanskelige. Faktisk vil jeg sige, at de er umulige.«

Sådan lyder det fra Joe Moran, der er medlem af dyrevelfærdsorganisationen ‘Eurogroup for Animals.’

En EU-embedsmand har udtalt, at selvom det ikke var midler specifikt udpeget til tyrefægtning og avl, ​​’er det ikke udelukket’, og tyreavlere stadig ville kunne modtage offentlige midler fra landbrugsfinansieringen.