»Gå kun ud, hvis det er nødvendigt.«

Sådan lød ordene fra Californiens guvernør, Gavin Newsom, til de 40 millioner borgere, der bor i den amerikanske delstat, fredag nat dansk tid.

Men langt fra alle i Californien har taget ordene til sig. I hvert fald hvis man tager den netop overstået weekend i betragtning. Det skriver CNN.

I stedet for at blive hjemme valfartede borgere til offentlige steder såsom strande og parker. CNN beskriver således, at strande var 'pakket til med mennesker'.

Folk går ture - uden at holde afstand - ved Santa Monica Beach i Californien natten til fredag dansk tid. Foto: APU GOMES Vis mere Folk går ture - uden at holde afstand - ved Santa Monica Beach i Californien natten til fredag dansk tid. Foto: APU GOMES

Ikke nok med, at folk bevægede sig ud, så overholdt de heller ikke påbuddet om at holde to meters afstand til hinanden for at undgå spredningen af coronavirus - præcist som det er blevet pålagt i Danmark.

Det har fået Californiens borgmester, Robert Garcia, til tasterne med en kraftig opfordring til borgere i Californien.

»I denne weekend så vi for mange mennesker, der fyldte strande, stier og parker. Det her er alvorligt. Bliv hjemme og red liv,« skriver Robert Garcia i et Twitter-opslag.

Robert Gracia skriver også på Twitter, at folk gerne må gå ture - men at det er helt essentielt, at man holder afstand til sine medmennesker. Derfor har man lukket sports- og parkfaciliteter, mens flere strande også har forbudt bilister at parkere ved strande.

This weekend we saw too many people packing beaches, trails and parks. So we are closing sports and recreation at @LACityParks and closing parking at city beaches. That doesn’t mean gather elsewhere. This is serious. Stay home and save lives. — Mayor Eric Garcetti (@MayorOfLA) March 23, 2020

Der vil også blive sat ekstra skiltning op, samtidig med at myndighederne holder ekstra nøje øje med befolkningen og deres adfærd.

Men borgerne må også påtage sig et ansvar, lyder det:

»Befolkningen er nødt til selv at påtage sig et ansvar og huske på, at vores læger, sygeplejersker og medicinske personale regner med os,« lyder det fra Robert Garcia.

Ifølge Reuters fortæller prognoser, at 56 procent af befolkningen i Californien kan blive smittet med coronavirus de næste otte uger, hvilket blandt andet er årsagen til, at reglerne for social kontakt og offentlig befolkning er blevet indsat.