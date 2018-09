B.T. I SVERIGE: En lille svensk by med 480 indbyggere fik 200 flygtninge. Søndag stemte 41 pct. på Sverigedemokratere.

Christa Vikander kommer småløbende ud til mig på vejen i regnen, der er ved at stilne af. Hun vil alligevel gerne tale med mig, men uden at de andre i pensionistklubben hører det.

»Det, der skete, var, at der kom alt for mange flygtninge til en lille by. Og mange var trætte af det. De vil bare ikke indrømme det. De vil ikke tale om det. Men jeg vil godt indrømme, at jeg syntes, det var for meget. Og derfor stemte jeg på Sverigedemokraterne,« siger Christa Vikander.

Vi er kørt til Ställdalen, langt inde i de svenske skove, tre timers kørsel vest for Stockholm. Her stemte 41 pct. af de stemmeberettigede i befolkningen på ca. 480 indbyggere søndag på det indvandrerkritiske Sverigedemokraterne.

Vi er taget dertil for at høre hvorfor, men det er svært at finde ud af, for folk siger enten, at de stemte på Socialdemokraterne, eller at de ikke vil tale med os.

Men historien er, at ca. 200 asylansøgere og migranter i 2015 blev placeret i denne lille flække, der i forvejen kæmper for livet, med under 500 indbyggere. Kommunen Ljusnarsberg, som Ställdalen ligger i, har 5.000 indbyggere og blev pålagt at modtage 1.200 asylansøgere og migranter. På en dør hænger en seddel på engelsk fra Migrationsverket om, at der er kommet mange asylansøgere, at køen er lang, og at de ikke ved, hvornår de kan behandle sagerne. Kontoret er for længst lukket, og lokalet står tomt.

Det samme gælder alle butikkerne på byens hovedstrøg. På døren til frisøren står der, at hvis man skal klippes, skal man henvende sig til pizzeriaet. Men det er også nedlagt. Selv købmandsbutikken har brædder for vinduerne.

Der hænger mange valgplakater for Sverigedemokraterne rundtomkring. Dem så vi ikke mange af i Stockholm.

'Udenlandske voldtægtsmænd skal udvises,' står der på nogle af dem.

'For en tryg alderdom,' står der på andre.

Der sker kun noget i en pensionistklub, hvor vi møder Christa Vikander. Cirka 10 andre pensionister har alle stemt på Socialdemokraterne og bliver vrede, når man taler om Sverigedemokraterne.

»Ud med dem. De er racister og nazister,« råber en gammel mand vredt.

Det eneste, der er fungerende i byen, er Åhlström/Munkebo - en fabrik, der producerer servietter. Der får vi at vide, at der findes en person nede i værkstedet, som har stemt på Sverigedemokraterne.

»Er I fra Danmark? Hvor er det dejligt. I ved, hvad det drejer sig om,« siger Michael Melin.

Jeg når næsten ikke at blive bekymret for at blive sat i bås med Dansk Folkeparti, bare fordi jeg er dansker, før han nærmest hviskende siger:

»Lad os gå et andet sted hen. Det er ikke godt at tale her.«

Nede i garagen fortæller han, at han er rasende over udlændingepolitikken, og at de gamle partier slet ikke forstår, hvor hårdt det er for et lille samfund at modtage mange flygtninge.

»Det er også dyrt, og det går ud over vores velfærd. I Lille Kopparberg (en by i nærheden, red.) er der næsten ingen svenskere længere. Det er til at græde over,« siger han.

Ligesom mange andre troede han, at Sverigedemokraterne ville få større fremgang ved valget søndag, end de faktisk fik. I tv kunne man se, hvordan de borgerlige partier åndede lettet op over, at Sverige alligevel ikke var ved at blive et fremmedfjendsk land.

»Jeg troede, Sverige var ved at vågne. Men det skete ikke. Måske er folk bange for at indse virkeligheden,« siger han.

Så får han en opringning på sin mobiltelefon, og efter en kort samtale skifter hans humør brat. Nu skal vi gå hurtigst muligt, og han vil alligevel ikke fotograferes.

»Det går ikke, at jeg snakker med jer om det. Jeg kan blive fyret,« siger han.

De 200 flygtninge, der ankom til Ställdalen i 2015, hvor Sverige som helhed modtog 165.000 migranter og flygtninge, er siden spredt til andre kommuner. Men der bor stadig en mindre gruppe flygtninge fra bl.a. Syrien, Afghanistan, Irak og Eritrea i slidte, forfaldne lejligheder på hovedstrøget.

Bag en slidt hoveddør uden navneskilt finder vi Mamush fra Eritrea og hans kone og lille barn.

Han taler hverken svensk eller engelsk, men med besvær får vi forklaret, at han har været i den lille by i Sverige i fire måneder. Før det var han i Italien, og før det sejlede han over Middelhavet med kone og barn i en af menneskesmuglernes både.

»Meget farligt,« siger han med det stort smil.

Nu bor han i den usunde lejlighed, hvor nogle senge og tre-fire stole er eneste møblement. Der står et tv, men det virker ikke. Han er dog i besiddelse af en Samsung-smartphone, som hans søn Mateuis er glad for at lege med.

Vi spørger, om han kan lide at være i Sverige.

»Jeg kan lide alle europæiske lande. Demokrati. Ikke som i Afrika,« siger han.

Men der er også problemer.

»Jeg kan hverken få arbejde eller komme i skole,« siger han.

I løbet af mandag eftermiddag ringer vi på ca. 30 dørklokker og taler med ca. 25 personer, hvoraf kun to indrømmer, at de har stemt på Sverigedemokraterne. Resten gemmer sig tavse i de røde træhuse sammen med deres utilfredshed over eliten i Stockholm.