En tidligere ejer af et bordel i den australske by Canberra er idømt 11 års fængsel for at begå seksuelle overfald – under dække af træning.

Den 55-årige Bradley Lester Grey blev dømt for hele 20 forskellige overfald på i alt syv kvinder.

De var alle ansat på bordellet Mitchell Mistresses nord for byen, og for at det ikke skal være løgn, så erkendte han, at han havde brugt en pige på kun 17 år til seksuelt arbejde.

Grey havde først fotograferet kvinderne i lingeri – til reklamebrug, lød forklaringen.

Dernæst blev de fortalt, at de havde behov for en del træning, før han kunne ansætte dem til af udføre jobbet i bordellet.

Flere af kvinderne sagde, at de regnede med, at det ville inkludere massage eller instruktioner i at udføre helbredstjek.

I stedet bad Grey kvinderne om at deltage i forskellige typer af seksuel karakter.

Til slut blev han sigtet for 14 tilfælde af samleje uden tilladelse og seks tilfælde af usømmelighed.

Da han fik sin straf torsdag, sagde dommer Helen Murrell, at han havde udnyttet kvindernes naivitet og chok.

De fleste kvinder havde mentale sundhedsproblemer, og de havde svært ved at opretholde et forhold.

En kvinde fra Brisbane vidste ikke engang, hvor Canberra var, da hun ankom. Hun indså ikke, at Grey ville have samleje med hende.

Hun fortalte retten, at hun var chokeret over det, men gik med til det af frygt for at miste jobbet og strande i Canberra. Hun var bare 23 år.

Bradley Lester Grey fik 11 år og fem måneders fængsel. Han kan tidligst komme ud efter seks år og tre måneder.

Han har sagt, at han ikke vil vende tilbage til sexindustrien, når han engang har overstået sin fængselsdom.