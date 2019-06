Med 700 stemmer slår Labour det fremstormende Brexitpartiet ved suppleringsvalg i engelske Peterborough.

Ved et suppleringsvalg til det britiske parlament har Labours kandidat i Peterborough i det østlige England med et lille flertal slået kandidaten fra det fremstormende Brexitpartiet.

Det er første gang, at Nigel Farages parti forsøger at vinde et sæde i det nationale parlament efter en overvældende sejr ved EU-valget i sidste måned.

Brexitpartiet rider på en bølge af vrede over, at det endnu ikke er lykkedes den konservative regering at trække briterne ud af EU.

Partiet håbede på, at denne styrke ville have vist sig ved torsdagens suppleringsvalg i Peterborough. 61 procent af vælgerne i valgdistriktet sagde ja til brexit ved folkeafstemningen i 2016.

Men partiet manglede 700 stemmer i at slå Labours kandidat, Lisa Forbes. Hun fik 10.484 stemmer. På tredjepladsen kom den konservative kandidat med 7243 stemmer.

- Trods forskellige holdninger i vores by, så viser afvisningen af Brexitpartiet her i Peterborough, at en politik med splittelse ikke vil vinde, sagde Forbes i sin takketale ifølge Reuters.

Bookmakerne blev også tabere ved torsdagens suppleringsvalg. De havde spået en sejr til Brexitpartiet.

I sidste måned vandt Brexitpartiet valget til Europa-Parlamentet med 30,5 procent af stemmerne. Det skete i sær på bekostning af Det Konservative Parti, der måtte nøjes med 8,8 procent.

Brexitpartiets leder, Nigel Farage, har tordnet mod premierminister Theresa May over, at hun ikke allerede nu har sikret brexit. Hun har ikke kunnet få opbakning i sit konservative parti eller parlamentet til en brexitaftale.

Hun træder fredag tilbage som formand for Det Konservative Parti. Hun bliver som premierminister, indtil der er fundet en ny leder af partiet.

/ritzau/Reuters