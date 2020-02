Der tegner sig et felt af klare favoritter i de store kategorier hos bookmakerne forud for nattens prisfest.

Natten til mandag dansk tid bliver den røde løber igen rullet ud for de største stjerner i filmbranchen, når årets udgave af oscaruddelingen løber af stablen i Los Angeles.

Og skal man tro bookmakerne, så er det mere eller mindre afgjort, hvem der kan tage hjem med oscarstatuetten i flere af de store kategorier.

Det viser en hurtig gennemgang af oddsene hos tre store bettingsider.

Bookmakerne virker især sikre i deres sag, når man kaster et blik på kategorien Bedste Mandlige Hovedrolle.

Her vil en indsats på 100 kroner på Joaquin Phoenix, der spiller hovedrollen i filmen "Joker", kun give en præmie på to kroner hos både Danske Spil, Bet365 og Unibet.

Adam Driver, der spiller hovedrollen i Netflix-filmen "A Marriage Story", giver pengene 11 gange igen hos alle tre selskaber, mens Leonardo de Caprio er bookmakernes tredje favorit. Han giver pengene igen mellem 25 og 34 gange for rollen i filmen "Once Upon a Time in Hollywood".

Og spændingen bliver ikke meget større på kvindesiden, hvis man skal tro bookmakerne. Her giver et bet på Renée Zellweger således kun pengene igen 1,04 gange hos alle tre bettingsites. Zellweger er nomineret for sin rolle i filmen "Judy".

Scarlett Johansson, der spiller den kvindelige hovedrolle i "A Marriage Story", giver pengene igen mellem 9 og 12 gange.

Bookmakerne er dog mindre enige om, hvem der er den tredjemest sandsynlige vinder i kategorien.

Både Danske Spil og Unibet mener, at det er Cynthia Erivo, der spiller hovedrollen i filmen "Harriet", mens Bet365 har større tiltro til Charlize Theron. Sydafrikaneren spiller hovedrollen i filmen "Bombshell".

I hovedkategorien Bedste Film har en enkelt film også skilt sig ud for bookmakerne.

Alle tre bettingsites har krigsfilmen "1917" som den helt store favorit med odds på mellem 1,5 og 1,6.

Dog ligner den sydkoreanske film "Parasite" også et godt bud på en vinder, da den har lave odds på mellem 3,25 og 4.

Netop "Parasite" vil dog uanset hvad blive belønnet med mindst en statuette, hvis man skal tro Danske Spil.

Således giver filmen kun odds 1,001 i kategorien Bedste Udenlandske Film, hvor den er nomineret med blandt andet den nordmakedonske film "Honeyland" og den spanske "Pain and Glory".

/ritzau/