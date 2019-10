For første gang siden Falklandskrigen i 1982 er Underhuset indkaldt til lørdagssamling - denne gang om brexit.

Efter over tre år med debatter og afstemninger i Underhuset om Storbritanniens udtræden af EU er der lørdag lagt op til afgørelsens time.

Her samles parlamentet i London for at stemme om den aftale, premierminister Boris Johnson torsdag indgik med EU.

Det er første gang siden Argentinas invasion af de britiske Falklandsøer i 1982, at parlamentsmedlemmerne er kaldt på arbejde en lørdag.

Den helt ekstraordinære indkaldelse - 37 år senere - skyldes, at det haster med at få klarhed over, om Johnson kan få opbakning til sin skilsmisseaftale.

Den konservative regeringsleder har lovet, at Storbritannien forlader EU om under to uger den 31. oktober.

For at få sin aftale blåstemplet har Johnson brug for mindst 320 stemmer. Men ingen vover på forhånd at sige, om det vil lykkes. Der er udsigt til en gyserafstemning, som vil forme Storbritannien i mange år, skriver The Guardian.

Johnsons konservative parti har ikke flertal blandt de 650 medlemmer, og flere af hans modstandere forsøger at fremtvinge både en udskydelse af brexit og en ny folkeafstemning.

At det magiske tal er 320 skyldes, at det irske parti Sinn Feins syv medlemmer traditionen tro ikke møder op og stemmer, samt at de fire medlemmer af Underhusets formandskab afstår fra at stemme, skriver BBC.

Kigger man på oddsene hos de britiske bookmakere, er der flest penge at vinde ved at satse på et "ja" til aftalen. Spilfirmaet William Hill giver indsatsen over to gange tilbage ved det udfald, mens man kun får odds 1,3 ved at spille på, at aftalen bliver nedstemt.

- Oddsene er udtryk for, at Boris Johnsons aftale er dødsdømt, sagde en talsmand for William Hill torsdag ifølge mediet Walesonline.com

Uden for parlamentsbygningen ventes hundredtusindvis af britiske EU-tilhængere at vise deres modstand mod den forestående løsrivelse fra det europæiske fællesskab.

Samlingen i Underhuset begynder klokken 10.30 (dansk tid, red.). Den indledes med en udtalelse af premierminister Boris Johnson om skilsmisseaftalen. Den bliver fulgt op af en debat, og derefter skal der stemmes ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Falder afstemningen ud til Johnsons fordel, skal der inden 31. oktober vedtages en lov, som ratificerer aftalen.

Debatten var egentlig planlagt til ikke at overskride 90 minutter, men det er blevet ændret, så der ikke længere er en tidsgrænse.

Hvis aftalen bliver forkastet, kan Johnson forsøge at få opbakning til at trække Storbritannien ud - ligeledes den 31. oktober - uden en aftale.

Skulle Boris Johnson også tabe den afstemning, er han forpligtet til at anmode EU om mere tid til forhandlinger og udsætte skilsmissedatoen til den 31. januar 2020.

Står det til de britiske vælgere, mener to ud af fem, at Underhuset skal godkende det tilbud, der ligger på bordet. Det viser en YouGov-måling fredag ifølge avisen The Telegraph. 41 procent vil have aftalen stemt igennem, mens 21 procent siger det modsatte.

En joker i lørdagens samling er, at andre forslag kan komme til afstemning. Men det vil Underhusets "speaker", der svarer til Folketingets formand, først informere om efter Johnsons indledende bemærkninger.

/ritzau/