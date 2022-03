Tusindvis og atter tusindvis af overnatninger bliver i øjeblikket booket i Ukraine på Airbnb, selvom der er krig i landet.

Det skriver medstifter af boligudlejningsvirksomheden Airbnb Brian Chesky på Twitter.

»På 48 timer er der booket 61.406 nætter i Ukraine,« tweeter Brian Chesky.

Det kan virke helt ulogisk, at folk vælger at booke overnatninger i Ukraine netop nu, men der er en helt særlig årsag bag denne nye trend, forklarer Twitter-brugeren Lisa Brandt.

»Jeg har booket en Airbnb-overnatning i Odessa i Ukraine, og nej, jeg tager ikke afsted. Det er en vidunderlig idé, som nogen har startet for at støtte befolkningen i Ukraine,« skriver Lisa Brandt.

Altså er hensigten med bookingerne på Airbnb ikke at drage mod det krigsramte land, men derimod et forsøg på at hjælpe det ukrainske folk ved at give økonomisk støtte.

Det sker ved, at pengene for bookingen bliver sendt direkte til de ukrainske udlejere, alt imens gæsterne ikke dukker op. Og på de 48 timer, som Brian Chesky omtaler, er der altså røget et kæmpe beløb afsted mod den ukrainske befolkning.

»Det er 1,9 millioner dollar (cirka 13 millioner kroner, red.) til værterne, der er i nød,« tweeter Brian Chesky.

Og det kan mærkes hos Airbnb-udlejerne. Eksempelvis har en Airbnb-bruger Kate Hutchison booket nogle dage i Kyiv og modtog efterfølgende en besked fra en udlejeren i Ukraine.

»Hej Kate. Verden er ingenting uden gode mennesker. Jeg har tårer i øjnene, og jeg græder af glæde for første gang i disse forfærdelige dage. Tusind tak. Jeg vil glæde mig til at kramme dig, når der er fred, og vi kan mødes,« skriver udlejeren.

Dette storslåede forsøg fra borgerne rundt omkring i verden, hylder medstifteren af Airbnb. Brian Chesky.

»Det er så fed en idé fra vores fællesskab. Tak,« tweeter han.