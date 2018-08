273 passagerer måtte torsdag evakueres, efter at en bombetrussel blev fundet på et af flyets toiletter.

Chania. Et tysk fly med 273 passagerer måtte torsdag sikkerhedslande på den græske ferieø Kreta på grund af en bombetrussel.

Flyet fra det tyske luftfartsselskab Condor Airlines var på vej fra den egyptiske turistby Hurghada til Düsseldorf, da piloten måtte foretage en landing i byen Chania.

Det oplyser en talsmand for Condor Airlines ifølge dpa.

Flyet blev eskorteret af græske kampfly mod den græske lufthavn. Det rapporterer lokale sikkerhedskilder ifølge det græske medie Protothema.

De 273 passagerer forlod derefter flyet uden større dramatik. De måtte tilbringe natten på et hotel, inden de kan rejse videre fredag.

Efter at have tømt flyet for passagerer og besætning undersøgte politiet flyet for mistænkelige genstande med hjælp fra politihunde.

Intet blev fundet på flyet, oplyser en talsmand for Condor Airlines.

- Condor er i kontakt med de lokale myndigheder, siger talsmanden fra luftfartselskabet.

Talsmanden ønsker dog ikke at fortælle yderligere om bombetruslen mod flyet.

Ifølge græske medier og tyske Bild blev bombetruslen fundet på et af flyets toiletter, hvor den var noteret på en seddel.

En passager gjorde derefter besætningen opmærksom på sedlen, hvilket fik piloten til at lande flyet i den nærmeste lufthavn.

Også i Sydamerika blev lufttrafikken torsdag forstyrret af bombetrusler. Således måtte hele fire fly sikkerhedslande i henholdsvis Chile og Peru efter at have modtaget trusler.

Det oplyser de chilenske luftfartsmyndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters.

To af flyene tilhører selskabet Latam. De to andre tilhører de chilenske lavprisselskab Sky.

Efter sikkerhedslandingerne blev flyene undersøgt af politiet og lufthavnenes sikkerhedspersonale.

/ritzau/