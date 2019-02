Et passagerfly fra Norwegian er straks efter afgang fra Stockholms Arlanda-lufthavn blevet ramt af en bombetrussel.

Flyet, der har 169 passagerer om bord, og var på vej til Frankrig, men er nu på vej retur til Arlanda.

Det skriver den svenske avis Expressen.

Den svenske sø- og luftredningscentral modtog meldingen om bombetruslen torsdag formiddag klokken 10.39.

Ifølge avisen er politi og ambulance på vej til lufthavnen, hvor flyet forventes at lande snarest.

»Det, jeg kan sige er, at vi arbejder med, at det flyselskab har modtaget en trussel,« siger Towe Hägg, der er pressetalsmand for politiet i Stockholm, til Aftonbladet.

Det er endnu uvist, hvem der står bag bombetruslen, som ifølge Aftonbladet er indgivet på telefon.

