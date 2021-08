Torsdag er et område nær Kongressen i USA blevet evakueret.

Det sker, da man har mistanke om en mulig bombetrussel i form af sprængstoffer i en pickuptruck, som holder ved Kongressens bibliotek.

Det skriver nyhedsbureauet AP, som har talt med flere kilder ved politiet. Samtidig skriver Capitol Hill Police på Twitter, at de efterforsker en bombetrussel i området.

Ifølge AP undersøger politiet, hvorvidt der er sprængstoffer i køretøjet, og om føreren er i besiddelse af en detonator.

Udover Kongressens bibliotek har politiet evakueret den nærliggende Cannon House Office Building af sikkerhedsmæssige årsager.

Der er dog ingen mennesker i Capitol, da AP skriver, at Kongressen holder ferie i denne uge.

Ifølge New York Post kommer det måneder efter, at der blev efterladt en rørbombe i hovedkvarteret ved Den Demokratiske Nationale Komité og Den Republikanske Nationale Komité i Washington, en dag før tusindvis af pro-Trump-oprørere stormede den amerikanske Capitol i januar.

Opdateres...