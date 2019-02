Norsk politi undersøger lige nu et Norwegian-fly, der er landet i lufthavnen i Alta i Norge, efter der kom melding om en bombetrussel fra flyet.

Ifølge norske VG er ordensmagten i færd med at rømme flyet. Passagererne bliver bedt om ikke at medbringe deres håndbagage, når de evakueres fra flyet.

Ifølge Avinor, der er en statsejet virksomhed, der ejer Alta Lufthavn, er flyet afgået fra Gardermoen kl. 09:59.

Bombetruslen blev meldt omkring kl. 10.30.



Truslen kom fra en person, der hævder, at han var ombord på flyet og havde en bombe med sig.

Den faretruende melding har medført, at al indkommende flytrafik til Alta lufthavn lige nu er stoppet, oplyser Kommunikationschef Kristian Løksa i Avinor til VG.

En halv time efter truslen nåede ordensmagten var alle tilgængelige ressourcer hos politiet i Finnmark sendt til Alta lufthavn, hvor flyet landede lige før kl. 12.00.

»Politiet ser meget seriøst på hændelsen. Der er etableret en sag, og politiet har indledt et arbejde for at finde ud af, hvem der står bag truslen,« siger operationsdirektør Stein Kristian Hansen til mediet.

VG har talt med passagerer om bord på flyet.

»Det sidste vi hørte var, at de planlægger at tømme flyet for passagerer om ti minutter," sagde passager Kevin Gonaseelan til VG kl 12.50.

Det er anden gang i februar, at Norwegian er udsat for en bombetrussel.

Tidligere på måneden måtte et passagerfly fra kort efter afgang fra Stockholms Arlanda-lufthavn vende om efter en bombetrussel.

Flyet, der havde 169 passagerer om bord, var på vej til Nice i Frankrig, vendte om efter blot en halv time i luften.

Heldigvis kom ingen personer noget til ved den episode.

