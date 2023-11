De kunder, der var stået tidligt op for at få de bedste black friday-tilbud i indkøbscentret 'American Dream' i New Jersey på den amerikanske østkyst, fik sig noget af et chok.

Klokken 07.15 fredag morgen fik politiet i New Jersey en anmeldelse om, at der var en bombe inde i indkøbscentret.

Det betød, at alle kunderne måtte evakueres, så politiet kunne lede efter den mulige bombe.

Det skriver flere amerikanske medier, herunder CBS News.

En politibombeenhed gennemgik indkøbscentret, men fandt ingen sprængstoffer.

Så to timer efter evakueringen blev 'American Dream' genåbnet.

»American Dream blev evakueret i morges efter, hvad der senere blev anset for en ikke-troværdig trussel. Dette blev gjort ud fra en overflod af forsigtighed, da sikkerheden for vores medarbejdere og gæster er, og altid vil være, vores prioritet. Centret er allerede genåbnet,« udtalte en talsmand for indkøbscentret i en erklæring, efter hændelsen.