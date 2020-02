Børn prøver at overleve på egen hånd i Idlib i Syrien, der ifølge Red Barnet er ramt af hidtil usete angreb.

Idlib i det nordvestlige Syrien er hårdt ramt af angreb, og tirsdag blev ti skoler ifølge Red Barnet ramt af bombardementer.

Op mod en million mennesker har været på flugt siden december, men krisen er nu eskaleret, fortæller Red Barnets talsperson for Syrien, Amjad Yamin, til Ritzau.

Han befinder sig tæt på konflikten og kan berette om katastrofelignende tilstande.

- Vi hører hjerteskærende historier om børnene, og hvad familierne må gøre for at overleve: Tre børn, der graver grave for at tjene penge, så de kan spise.

- Børn, der bor i en forladt bil, efter at deres familier er blevet dræbt. En dreng i Idlib, der kun ejer det tøj, han gik i. Da hans mor vaskede hans tøj, måtte han blive i et håndklæde i seks timer, indtil tøjet var tørt, siger Amjad Yamin.

Situationen er værre end hidtil, fortæller Yamin.

Indbyggerne har i lang tid søgt mod grænsen til Tyrkiet, men intet sted er sikkert i øjeblikket.

- De er forvirrede og skræmte. Problemet er, at folk ikke længere ved, hvad de skal gøre. Tidligere kunne folk flygte tættere mod grænsen. Nu er intet sted sikkert.

- Når ti skoler bliver ramt samme dag, vil folk bare flygte fra byen, men hvor skal de tage hen? Bo i bjergene? De ved ikke, hvad de skal gøre, siger Amjad Yamin.

Flere børn havde undervisning på skolerne, da de blev ramt. Andre skoler var fyldt med familier, der brugte skolerne som tilflugtssted.

Ifølge Red Barnet mistede ti personer livet under angrebene.

Forældrene forsøger at sende deres børn i skole, så de kan skabe en nogenlunde normal hverdag for dem, på trods af at provinsbyen angribes.

- Personerne i Idlib beder om, at de ikke bliver glemt, og at vi ikke glemmer katastrofen, siger Amjad Yamin.

De seneste uger har nødhjælpsorganisationer gang på gang advaret om, at der en omfattende humanitær krise for de fordrevne, som mangler telte og opvarmning.

For nylig optrappede Syriens regering støttet af Rusland offensiven i Idlib for at generobre området.

Tyrkiet og Rusland står på hver sin side i den syriske konflikt. Men de har underskrevet en aftale om at nedtrappe konflikten i Idlib.

Lederne for Tyrkiet, Tyskland, Frankrig og Rusland skal efter planen mødes 5. marts for at drøfte situationen.

