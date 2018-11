Et nyhedsbureauet skriver, at det var tre bilbomber, der blev udløst foran et hotel i Mogadishu.

Flere selvmordsbomber mod et hotel i Somalias hovedstad, Mogadishu, har dræbt mindst 17 mennesker, oplyser politiet.

- Indtil videre har vi fået bekræftet 17 døde civile. De kørte i busser på selve stedet, da eksplosionerne og skudsalverne lød, fortæller en politiofficer til nyhedsbureauet Reuters.

Til AFP siger politiet, at det var tre bilbomber, der blev sprængt foran hotellet Sahafi.

Hotellet ligger lige over for det somaliske kriminalpolitis bygning.

/ritzau/