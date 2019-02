På onsdag vil Donald Trump selv være i Vietnam for at forhandle atomvåben med den nordkoreanske diktator, Kim Jong-un. Og samtidig vil politiske fjender hjemme i USA forsøge at vende vrangen ud på præsidentens forretnings- og privatliv.

Mens den amerikanske præsident og Kim Jong-un således afholder et topmøde i Vietnam, vil Donald Trumps forhenværende advokat og håndlanger Michael Cohen afgive vidneudsagn foran en demokratisk-ledet retskomité i Washington D.C. Og for at gøre en i forvejen vild ondsag endnu mere sprængfarlig, vil den tidligere FBI-chef Robert Mueller på samme tidspunkt muligvis afsløre resualtatet af sin to år lange undersøgelse af forholdet imellem Trumps valgkampagne og den russiske regering.

»Onsdag i næste uge kan blive som en bombe under Donald Trump og hele hans liv. Efter møde nummer to med Kim Jong-un mener Trump selv, at han bør indstilles til Nobels Fredspris. Men mens præsidenten holder i hånd med Jong-un, kan hans egne sønner nemlig teoretisk set blive anholdt hjemme i Washington D.C. Og afhøringen af Michael Cohen kan gå hen og blive noget af det mest pinlige i hele præsidentens karriere.«

Kim Jong-un impersonator, Howard X og Donald Trump impersonator Dennis Alan.

Sådan siger den amerikanske tv-vært Rachel Maddow, der med egne ord har glædet sig til denne dag i årevis, på sit NSNBC-program 'The Rachel Maddow Show'.

Og ligesom Rachel Maddow mener Washington Post-journalisten Jennifer Rubin ikke, at overlapningen er noget tilfælde.

»Det er som at have Oscar-fest, Super Bowl og valgaften på én gang. Trump håber selvfølgelig, at afledes opmærksomheden fra Cohen-afhøringen. Og der bliver kamp om seerne og ikke mindst pressens opmærksomhed,« skriver Jennifer Rubin.

I Hanoi, Vietnam er topmødet med Trump og Jong-Un store sager. Her er den af de tusinde reklameplakater der præger den vietnamesiske hovedstad.

Og den vilde onsdag starter i Vietnam.

I Hanoi sælges der allerede nu t-shirts, plakater og ståpladser langs de ruter, som hhv. Trump og Kim Jong-un forventes at tage på vej til mødet.

Efter mødet sidste år lovede Trump, at al fare fra Nordkorea nu var elimineret.

Men i mellemtiden har både FBI og den britiske efterretningstjeneste funder beviser på, at Nordkorea fortsat bygger missil-ramper.

Og ifølge CNN er Donald Trump og Kim Jong-un på nuværende tidspunkt ikke engang enige om, hvad udtrykket 'et atomfrit Nordkorea' egentlig betyder.

Men trods de vaklende rammer og de blakkede udsigter til håndgribelige resultater, beskriver Trump selv mødet med Kim Jong-un som 'en verdenshistorisk begivenhed, der vil ændre alt'. Og samtidig afskriver han Michael Cohen-afhøringen hjemme i Washingto D.C., som han kalder en 'ligegyldig detalje, ingen interesserer sig for'.

I første omgang var afhøringen af Michael Cohen planlagt til starten af februar. Men denne afhøring blev aflyst, fordi Cohen angiveligt følte sin families sikkerhed truet på grund af præsident Donald Trumps udtalelser.

Og Trump har ifølge avisen New York Times god grund til bekymring.

Michael Cohen arbejdede som Donald Trumps advokat og håndelanger. Nu skal 57-årige Cohan afsone tre års fængsel. Efter eget udsagn løj Cohen på Trumps ordre

»Michael Cohen arbejdede i årevis helt tæt på Donald Trump. Hen ved, hvor mange penge Trump har betalt til hvem. Han ved, hvor meget eller hvor lidt, Trump har betalt i skat. Og ikke mindst ved Michael Cohen - i overført betydning - hvor alle ligene er begravet,« skrev avisen i en leder fra 2018.

Michael Cohen har allerede erklæret sig skyldig i økonomisk bedrag og falsk vidneudsagn. Præsidentens forhenværende 'fixer' starter sin egen tre-årige fængselsstraf i marts. Og Cohen har lovet, at han er klar til at afsløre alt det, han ved om sin forhenværende arbejdsgiver.

Og Cohen er ikke alene om at rykke direkte fra Trumps inderste cirkel til fængsel.

I næsten to år har Robert Mueller og FBI undersøgt potentielt ulovlige forbindelser imellem Donald Trumps valgkampagne og den russiske regering.

Således vil den forhenværende kampagneleder og nu bedrageridømte Paul Manafort formentlig tilbringe resten af sit liv bag tremmer. Trumps eks-sikkerhedsrådgiver Michael Flynn har også erklæret sig skyldig i bedrageri og i at lyve over for FBI. Og endelig venter endnu en forhenværende Trump-rådgiver, Rick Gates, også på sin anseelige fængselsstraf.

Ingen ved endnu, hvad Robert Muellers rapport om Trump-kampagnens eventuelle Rusland-forbindelser vil indeholde. Men ifølge Washington Post vil få blive overrasket, hvis det endelige resultat også bringer præsidentens egne sønner Eric Trump og Donald Trump Jr. i det juridiske fedtefad.

Onsdagen vil måske afsløre det hele.