En ung, kvindelig løber slår med det samme alarm til politiet, da hun på sin løbetur i skoven ved Passau i Tyskland falder over en potentielt farlig genstand.

En genstand, der med det samme fik politiet til at sende bombegruppen ud i skoven.

Det skriver Dagbladet.

Mod forventning var det dog langt fra en farlig eller eksplosiv ting, der lå i skovbunden. Tværtimod.

Det viste sig nemlig at være sexlegetøj i en gennemsigtig plastikpose.

Men hvorfor ringede løberen så til politiet, når det bare var sexlegetøj?

Det gjorde hun, fordi den ene genstand var formet som en håndgranat.

»Efter en grundig undersøgelse af posens indhold, indså betjentene, at det var en gummiefterligning. Posens indhold blev tømt og undersøgt. Her blev der også fundet en tom tube glidecreme, to ubrugte kondomer i et skrin og et usb-kabel,« fortæller politiet.

Politiet måtte dog igangsætte en grundig googlesøgning på sexlegetøj, for at få bekræftet deres tese om, at 'håndgranaten' var til netop dette brug.