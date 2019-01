Fem personer fra gruppen al-Shabaab stod bag 20 timer langt angreb på hotel.

Kenyanske sikkerhedsstyrker gennemsøgte torsdag et hotelkompleks i Nairobi, hvor 21 mennesker blev dræbt af fem islamistiske ekstremister ved et angreb tirsdag.

En af angriberne sprængte sig selv i luften, mens de fire andre blev skudt og dræbt af sikkerhedsstyrkerne.

- Vi er sikre på, at der ikke er flere personer i bygningerne, men vi er endnu ikke færdige med denne indsats, siger en talsmand for politiet.

Bombeeksperter med hunde har minutiøst gennemgået hotelkomplekset Dusit D2 for at finde eventuelle sprængstoffer, som kan være efterladt af angriberne.

Røde Kors har udarbejdet en liste med forsvundne efter angrebet. Midt på dagen torsdag oplyste organisationen, at der var redegjort for alle savnede.

Fem personer fra gruppen al-Shabaab angreb tirsdag komplekset. Det tog mere end 20 timer, inden angrebet blev erklæret overstået.

Hundredvis mennesker flygtede, og nogle var indespærrede i bygningerne i flere timer.

USA's ambassade i Kenya siger, at den arbejder tæt sammen med myndighederne efter angrebet.

Landets ambassadør, Robert F. Godec, afviser "falske rapporter" om, at amerikanerne skulle have haft forhåndskendskab til angrebet og advaret amerikanske statsborgere mod at bo på hotellet.

Den islamistiske militante gruppe al-Shabaab har erklæret, at den står bag angrebet.

Al-Shabaab er en militant, islamistisk bevægelse i Somalia, der blev dannet i 2006 på resterne af gruppen De Islamiske Domstole.

Gruppen har tidligere onsdag meddelt, at den ville hævne den amerikanske præsident Donald Trumps beslutning om at anerkende Jerusalem som Israels hovedstad.

Ideologisk lægger al-Shabaab sig tæt op ad terrorbevægelsen al-Qaeda og blev i februar 2012 officielt netværkets somaliske gren. Gruppen har en lang række større og mindre angreb i regionen og mange liv på samvittigheden.

Al-Shabaab har blandt andet taget skylden for angrebet i indkøbscentret Westgate i hovedstaden Nairobi i oktober 2013, hvor mindst 67 mennesker blev slået ihjel - heriblandt en del vesterlændinge.

/ritzau/AFP