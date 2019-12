Borgerlige og liberale langer hårdt ud efter socialdemokrater, som ikke vil kræve Joseph Muscats afgang nu.

Maltas premierminister skal træde tilbage omgående.

Det kræver et stort antal europarlamentarikere, som tirsdag i Strasbourg debatterer drabet på den maltesiske journalist Daphne Caruana Galizia.

Socialdemokraterne i Europa-Parlamentet er imidlertid ikke parat til at kræve, at premierminister Joseph Muscat, som er knyttet til den socialdemokratiske familie i EU, trækker sig straks.

- Der er én ting, der chokerer mig. Det er S&D's holdning. Den er beskæmmende for sådan et folkeparti. Jeg opfordrer dem til at tage afstand fra partivennen Muscat, siger Ralf Seekatz fra den borgerlige gruppe, EPP.

Muscat sagde 1. december, at han vil trække sig, når der er fundet en ny leder for hans parti midt i januar.

Det tilfredsstiller ikke parlamentarikerne, som mener, at han skal væk, så han ikke kan præge efterforskningen. Galizias familie mistænker, at regeringen dækker over de skyldige.

Sagen har desuden tråde til en rigmand, og en af Muscats nærmeste har været afholdt i forbindelse med efterforskningen.

Et socialdemokratisk medlem af EU-Parlamentet, Alfred Sant, som var regeringschef i Malta i 1990'erne, vil ikke støtte kravet.

- Der er behov for reformer, siger Sant.

Men den rapport, som EU-Parlamentet skal stemme om onsdag, er en blanding af "resultater og påstande", mener Sant, som siger, at den tegner et alt for sort billede af Malta.

- De skyldige skal naturligvis drages til ansvar. Men det er for tidligt at fælde en dom, siger den socialdemokratiske malteser.

I oktober 2017 blev journalisten Daphne Caruana Galizia dræbt med en bilbombe. Hun var kendt for at skrive om korruption - blandt andet i regeringen.

Særligt EPP, men også den liberale gruppe Forny Europa, langer ud efter socialdemokraterne.

- Hvad afholder socialdemokraterne fra klart at støtte dette forslag? Det er helt uværdigt for EU, at vi ikke kan kræve, at han trækker sig straks. Hvad ville vi ikke sige, hvis det var sket i et land uden for EU. Og i så fald ville socialdemokraterne være helt fremme, siger Karoline Edtstadler fra EPP.

Mandag sendte EU's retskommissær, Didier Reynders, et brev til regeringen i Malta om at sætte yderligere skub i efterforskningen.

/ritzau/