Den irske paramilitære gruppe, Kontinuitet IRA, har forsøgt at placere en bombe under en lastbil, der havde kurs mod et sted i Storbritannien.

I en udmelding til et nyhedsmedie i Belfast har den republikanske terrorgruppe beskrevet, hvordan de planlagde, at bomben skulle gå af dagen før Brexit.

Det skriver The Guardian.

Bomben var placeret under en lastbil, som skulle med en færge til Skotland tre dage før, hvorefter den ville køre over grænsen til England og derefter detonere.

Billede af bomben efter den er blevet dearmeret fra lastbilen. Foto: PSNI/PA

Hvor bomben helt præcist skulle eksplodere fremgår ikke. Angrebet blev afværget, da politiet tirsdag fandt bomben i den nordirske by Lurgan, hvor bomberyddere desarmerede den 'aktive' enhed.

Den var fastgjort til lastbilens kølecontainer med magneter. og var indstillet til at gå af ved tidspunktet for Brexit.

I udmeldingen fra Kontinuitet IRA - også kaldet CIRCA - fremgår det også, at formålet med bomben var at sætte fokus på Brexit og den politiske aftale om toldgrænsen gennem Det Irske Hav.

Kontinuitet IRA anser sig selv som de væbnede styrker for den irske republik og kæmper for et forenet Irland. De anerkender ikke våbenhvilen i 1998 og har taget kampen op efter det gamle IRA. England betegner dem som en terrorgruppe.