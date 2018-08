Malmö Lufthavn blev torsdag morgen evakueret, og politiets bomberydningstjeneste sendt til stedet.

Det skriver den svenske avis Sydsvenskan.

Overfor avisen bekræftede en pressemedarbejder i Swedavia, der driver lufthavnen, som også kendes som Sturup, at en 'sikkerhedshændelse' kort før klokken 7 har forårsaget en evakuering.

»Et område er afspærret og lufthavnen er evakueret. Rejsende kan i øjeblikket ikke gå ind eller ud. Heldigvis har vi ikke så mange fly nu,« sagde han.

Politiet bekræfter desuden, at personalet i sikkerhedskontrollen har optaget noget 'mistænkeligt', og at den nationale bomberydningstjeneste er rykket ud, men ved 8-tiden er de endnu ikke ankommet til lufthavnen. Det er ifølge SVT personalet selv, der har besluttet at skride til en evakuering.

Indtil videre har kun et enkelt indenrigsfly måttet aflyses som følge af evakueringen.

Kort før klokken 9 kunne politiet konstatere, at der ikke var noget farligt ved den mistænkelige genstand, der blev fundet - og lufthavnen blev derfor åbnet igen.