En bombe har ramt et bryllup i Kabul med 1200 gæster. Angrebet frygtes at blive årets mest dødelige i byen.

En selvmordsbombe er lørdag aften eksploderet ved et bryllup i Afghanistans hovedstad, Kabul, og et større antal mennesker er såret og dræbt.

Det oplyser Nusrat Rahimi, der er talsmand for Afghanistans indenrigsministerium.

Der var omkring 1200 gæster til stede ved brylluppet, da bomben eksploderede, oplyser deltagere i festen. Angrebet frygtes at blive det dødeligste, der har ramt Kabul i år.

Ifølge ministeriets talsmand havde en gerningsmand placeret eksplosiver flere steder blandt bryllupsgæsterne.

Ingen har umiddelbart taget skylden for bomben. Men både Taliban og en lokal organisation med forbindelse til Islamisk Stat udfører jævnligt angreb i Kabul.

Eksplosionen skete i nærheden af en scene med musikanter, hvor "alle de unge, børnene og en masse mennesker var samlet", fortæller et øjenvidne.

Ifølge øjenvidnet Gul Mohammad blev mange af personerne ved scenen dræbt.

Myndighederne ventes ikke at offentliggøre et dødstal før søndag.

- Der var så mange døde og sårede, siger bryllupsgæsten Ahmad Omid, der ikke kom til skade i angrebet.

- Jeg var sammen med brudgommen i et andet rum, da vi hørte braget. Og så kunne jeg ikke finde nogen. Alle lå på gulvet i salen, fortæller han.

De sårede er bragt til et lokalt hospital. Foran hospitalet befinder der sig store grupper af pårørende, hvoraf flere er dækket af blod.

Eksplosionen skete i bygningen Dubai City, der ofte bruges til bryllupper. Den ligger i et område af Kabul, hvor det shiamuslimske mindretal hazarerne bor i større tal.

Sediq Seddiqi, der er talsmand for præsident Ashraf Ghani, fordømmer angrebet i et opslag på Twitter.

- Jeg er forfærdet over nyheden om selvmordsangrebet i en bryllupssal i Kabul. Det er et afskyeligt angreb mod vores folk. Hvordan er det muligt at træne et menneske og så bede ham om at sprænge sig selv i luften ved et bryllup?, skriver han.

