Fem mænd dør i et selvmordsangreb i Syrien, mens de var på en aktion mod mod Islamisk Stat.

En selvmordsbomber kørte mandag sin bil ind i kontrolpost i det nordøstlige Syrien og dræbte derved fem mand fra kurdiskledede styrker.

De dræbte deltog i en aktion rettet mod Islamisk Stat. De var sammen med allierede amerikanske soldater, skriver AFP.

Angrebet, som Islamisk Stat har taget skylden for, sker under en uge efter, at et andet angreb mod amerikanske styrker fandt sted.

Ifølge overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder skete eksplosionen på en vej i Hasakeh-provinsen.

Angrebet fandt sted i den sydlige del af provinsen. Det er en del af Syrien, der ikke har været lige så hårdt ramt i kampe i forbindelse med krigen i landet, der begyndte for næsten otte år siden.

Den amerikanskledede koalition har bekræftet angrebet, og oplyst at der formentlig ikke er nogle amerikanske styrker blandt ofrene.

I december bebudede USA's præsident, Donald Trump, at han ville trække alle de 2000 amerikanske soldater i Syrien hjem.

Dengang lød begrundelsen, at den militante bevægelse Islamisk Stat var blevet besejret i Syrien.

/ritzau/