Et større område af det centrale Berlin skal evakueres efter et fund af en bombe fra Anden Verdenskrig.

Berlin. Fredag vil politiet i Berlin evakuere et større område af den tyske hovedstad, fordi det skal håndtere en bombe fra Anden Verdenskrig, der ikke er eksploderet.

Det skriver nyhedsbureauet AFP på baggrund af oplysninger fra politiet.

Bomben er fundet nær Berlins hovedbanegård. Alle bygninger og gader i en radius af 800 meter fra stedet bliver evakueret fra klokken ni fredag morgen.

Området forbliver evakueret, indtil den 500 kilo tunge bombe er sikret og afmonteret.

I det område ligger både økonomi- og transportministeriet, et af den tyske hærs hospitaler samt Indonesiens og Uzbekistans ambassader.

Bomben blev opdaget under et byggearbejde på gaden Heidestrasse. Den er ifølge tysk politi "sikret for nu".

Indbyggere i området omkring bomben er blevet forsikret om, at bomben ikke udgør nogen umiddelbar fare.

De allierede styrker bombede byer i Nazi-Tyskland heftigt under Anden Verdenskrig. Det er derfor ikke ualmindeligt, at der under byggeprojekter i industriområder og større byer opdages bomber, som ikke er gået af.

Fredag i sidste uge blev en anden 500 kilo tung bombe fra Anden Verdenskrig fundet i Bayern. Det betød, at en 12.000 af de 50.000 indbyggere i byen Neu-Ulm blev evakueret.

Det var tredje gang på få uger, at byen måtte evakuere områder.

Politiet har endnu ikke gjort sig klart, hvor mange tusinder evakueringen vil berøre, men "det bliver stort", oplyser en talsmand for Berlins politi til lokale medier.

Evakueringen vil også få betydning for togtrafikken i hele Tyskland, oplyser Deutsche Bahn.

/ritzau/