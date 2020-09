Mørke skyer trækker lige nu ind over millioner af arbejdspladser i Storbritannien og EU, heraf omkring 45.000 job i Danmark. Forhandlingerne om en handelsaftale går elendigt.

Mandag gik udenrigsminister Jeppe Kofod ud med beskeden, at danske virksomheder skal gøre klar til et hårdt brexit, og advarede om, at 'det kan gå helt galt'. Også Arla og fiskeriindustrien råbte vagt i gevær. En bombe lurer under dansk økonomi.

Meldingerne faldt i Børsen, hvor Jeppe Kofod også erklærede sig 'målløs' over adfærden hos den britiske premierminister, Boris Johnson.

Men hvorfor er det gået så galt? Ole Helmersen, lektor på CBS, og Rebecca Adler Nissen, professor i statskundskab på Københavns Universitet, forklarer.

Jeppe Kofod har bedt danske virksomheder om at forberede sig til bo deal-brexit

1: Hvad er der sket de seneste uger?

Kort sagt: Den britiske regering er gået i gang med at indføre lovgivning, som er i direkte strid med den skilsmisseaftale, briterne og EU indgik i slutningen af 2019. Hvis den britiske regerings lovforslag går igennem, vil den også være i strid med international lov.

Briterne siger, at de indfører lovgivningen som modsvar til trusler fra EU om, at de vil blokere for eksport af fødevarer fra England til Nordirland i tilfælde af et såkaldt hårdt brexit – en no deal-brexit.

EU-toppen har udtrykt voldsom vrede over det britiske lovforslag og afvist, at der har været tale om trusler. EU vil ikke forhandle videre, før forslaget er trukket tilbage.

Boris Johnson er kommet i vælten.

Alligevel sendte Boris Johnson lovforslaget til første afstemning i parlamentet mandag aften og fik det videre til andenbehandling med et flertal på 77 stemmer.

2: Hvor står forhandlingerne mellem EU og Storbritannien så nu?

Rebecca Adler-Nissen: »Vi er på det laveste punkt overhovedet. Der har aldrig ikke tidligere været så dårlig stemning mellem Bruxelles og London i forhandlingerne. Bruxelles ser den britiske regerings kovending og underminering af skilsmisseaftalen som et alvorligt brud på international ret, så det er et totalt lavpunkt.«

Ole Helmersen: »Der er et element af 'hvem blinker først'. Vi har set et mønster, hvor retorikken er blevet mere skarp, hver gang vi nærmer os en deadline. Der foregår et spil. Men lige nu er tilliden ekstremt tyndslidt.«

»I EU er der en tradition for, at man trækker forhandlinger ud til det sidste og så når et kompromis. Men her er der tale om, at briterne vil løbe fra en aftale og bryde international lov. Kan man bygge et forhold på det grundlag? Det er svært at sige.«

3: Boris Johnson er ramt af voldsom kritik fra flere partifæller, oppositionen og fem tidligere premierministre. EU raser. Hvorfor forfølger den britiske regering den her strategi?

Rebecca Adler-Nissen: »Fra britisk side har man ønsket at handle frit med EU uden at være bundet af regler. Det kan man ikke. Den britiske regering havde håbet, at det ville løse sig, men nu banker virkeligheden på, og så vil man altså gennemføre lovgivning, der underminerer en skilsmisseaftale, man selv har skrevet under på.«

»Nogle tror, at det her er et bluff, og at man fra britisk side håber, at EU bliver presset og giver Storbritannien ret til at eksempelvis at give mere statsstøtte eller holde EU's fiskere ude af britisk farvand. Det tror jeg ikke på. Det er for dyrt – både økonomisk og politisk – for EU at gå på kompromis med det indre marked.«

Boris Johnson og hans strateg Dominic Cummings.

4: På trods af den massive kritik gik Johnson mandag til frontalangreb på EU og holdt fast. Hvorfor er han ikke mere diplomatisk?

Ole Helmersen: »Det er typisk Boris Johnson. Han trives med den her form for kamikaze-politik. Det er i høj grad populisme. Han taler til et segment i sit eget parti og til et segment blandt vælgerne. Han har vundet brexit-afstemningen på den måde og er blevet premierminister, men spørgsmålet er, om det kan bære endnu en gang,« siger Ole Helmersen:

»Det kan godt være, han får det igennem i parlamentet, og det kan godt være, det kan give en sejr på kort sigt, fordi han så kan sige: 'Jeg besejrede de usle EU-bureaukrater igen'. Men på lang sigt kan det få voldsomme konsekvenser for Storbritanniens omdømme.«

5: Skal vi til at være nervøse? Der er kun godt tre måneder, til Storbritannien forlader EU. Er der intet håb for en brexit-aftale?

Rebecca Adler-Nissen: »Sidste år så vi et lignende forløb, og der vendte Boris Johnson på en tallerken til sidst. Det kan ske igen, hvis han kan finde en symbolsk sejr, han kan sælge til sine vælgere. Men det er meget sværere denne gang. Sandsynligheden for en handelsaftale er faldet betydeligt.«

Ole Helmersen: »Mange analytikere mener, der kommer en form for aftale, så man undgår hårdt brexit, fordi det er i alles interesse. Men jeg må sige, at det virker, som om at tilliden er meget tyndslidt. Jeg synes ikke, man kan udelukkende, at det her ender med et brag og en no deal-brexit.«