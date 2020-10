En hjemmelavet bombe er blevet opdaget i en parkeret togvogn i Köln i Tyskland.

Det har medført terroralarm i Tyskland.

Det skriver Bild.

Det var en rengøringsdame, der opdagede bomben, som skulle være skjult i en kasse.

Toget var ikke i drift, da bomben blev fundet, men det skulle have kørt fra Gummersbach til Köln på fredag.

Det er stadig uklart, hvornår sprængstofferne er blevet plantet i toget.

Ifølge det tyske politi er det en 'ukonventionel eksplosiv og antændelig genstand.'

Bomben skulle have indholdt en sikring, fyrværkeri, pulverkugler, skruer og søm.

Det er uvist, om bomben er blevet planlagt i forbindelse med et planlagt terrorangreb.

Undersøgelser viser, at bomben ville have været mest farlig for dem, der havde opholdt sig i samme kupé.