- Omkring 400 personer måtte bringes i sikkerhed væk fra området onsdag aften, siger politiet.

De tyske myndigheder begyndte onsdag at forberede en fjernelse af en bombe fra Anden Verdenskrig ved Hamburg, hvilket stoppede flytrafikken til og fra storbyens lufthavn.

En talsmand for politiet siger til dpa, at luftrummet over lufthavnen vil være spærret. Det er uklart, hvor mange passagerer det vil berøre.

Det er også uklart, hvor længe lukningen af luftrummet vil vare.

Under arbejdet med at fjerne bomben på omkring 500 kilo er alle huse inden for en radius af 300 meter blevet evakueret.

- Omkring 400 personer må bringes i sikkerhed væk fra området, siger politiet i en meddelelse.

Bomben er på grund af dens specielle form ikke let at fjerne, siger en brandmand til dpa.

Også den lokale trafik er berørt af aktionen, og større veje i området er spærret.

En bombe på 500 kilo fra Anden Verdenskrig blev i juli demonteret nær Den Europæiske Centralbank, ECB's, hovedkvarter i Frankfurt efter en omfattende evakuering af tusindvis af mennesker.

De tyske myndigheder siger, at omkring 16.500 personer blev evakueret i det centrale område, hvor også ECB's store skyskraber ligger med dens store glasfacader.

Sidste år skete der evakueringer af mange tusinde mennesker i blandt andet Köln og Berlin efter fund af bomber fra Anden Verdenskrig.

