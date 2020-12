Politiet i den amerikanske storby Nashville har nu offentliggjort en helt ny video af den eksplosion, der juledag ramte – og rystede – byen.

Klokken var 01.22, da den hvide autocamper rullede ned ad gaden i Nashville og blev fanget af et overvågningskamera.

Omkring fire timer senere vågnede en kvindelig beboer i området op til noget, der lød som skud fra 'et automatvåben'. Det skriver CNN.

Hun ringede efterfølgende til politiet, som rykkede hastigt hen til stedet – og der fandt betjentene den hvide autocamper parkeret. Fra bilen blev der afspillet en form for forhåndsindspillet lydoptagelse med en advarsel om, at en eksplosion ville finde sted inden for 15 minutter.

BREAKING: This is the RV that exploded on 2nd Ave N this morning. It arrived on 2nd Ave at 1:22 a.m. Have you seen this vehicle in our area or do you have information about it? Please contact us via Crime Stoppers at 615-742-7463 or online via https://t.co/dVGS7o0m4v. @ATFHQ pic.twitter.com/JNx9sDinAH — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 25, 2020

En computerstemme oplyste ifølge en beboer om, at man »skulle evakuere nu«.

Efterhånden som politiet gik i gang med at bede folk i området om at forlade stedet, ændrede lydoptagelsen fra autocamperen sig.

Til sidst gav den en tre minutters advarsel, ligesom den spillede sangen 'Downtown' af sangerinden Petula Clark fra 1964, skriver CNN.

Klokken 06.30 lokal tid lød eksplosionen – som politiet natten til mandag dansk tid har offentliggjort en video af.

Her ses gaden i Nashville efter eksposionen. Flere biler er ødelagte, og træer er væltet omkuld. Foto: HARRISON MCCLARY Vis mere Her ses gaden i Nashville efter eksposionen. Flere biler er ødelagte, og træer er væltet omkuld. Foto: HARRISON MCCLARY

En person blev fundet død på stedet, og ifølge politiet er der tale om manden, der stod bag. Han er siden blevet identificeret som den 63-årige Anthony Warner, der blandt andet arbejdede som computerkonsulent.

»Han omkom i eksplosionen. Ingen andre mener at have været involveret,« oplyser Metro Nashville Police Department på Twitter.

Tre andre personer kom til skade, men ingen af dem alvorligt.

Det vides endnu ikke, hvilket motiv der skulle være bag hændelsen, og på et pressemøde fortalte FBI-agenten Douglas Korneski, at Anthony Warner ikke tidligere har været på myndighedernes radar.

Til CNN fortæller en mand, der tidligere har hyret Anthony 'Tony' Warner som computerkonsulent, at hændelsen, der fandt sted 25. december, kom bag på ham:

»Den Tony Warner, som vi kendte, var en rar person, der aldrig udviste en opførsel, der var andet en professionel,« fortæller manden, der er anonym.

I en udtalelse fortæller Steve Fridrich fra ejendomsmæglerfirmaet Fridrich & Clark LLC, at Warner i flere år arbejdede for dem. Men tidligere på måneden sagde Warner ifølge Steve Fridrich, at han ville gå på pension, og siden havde firmaet ikke kontakt med ham.

Politiet er fortsat ved at undersøge hændelsen, og der bliver ifølge FBI-agenten Douglas Korneski kigget bredt på 'alle mulige motiver'.