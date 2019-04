Den formodede leder bag bombeangrebene i Sri Lanka, Zahran Hashim, er død.

Det oplyser Sri Lankas præsident fredag.

»Efterretningstjenesterne fortæller, at Zahran Hashim blev dræbt under angrebet på hotel Shangri-La,« siger præsident Maithripala Sirisena på et pressemøde.

Han fortæller, at Hashim var en af de to selvmordsbombere, der angreb hotellet, hvor Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen mistede tre af sine fire børn.

Præsidenten oplyser, at man kan bekræfte identiteten på gerningsmændene på baggrund af overvågningsbilleder.

Hashim figurerede på en overvågningsvideo, som Islamisk Stat offentliggjorde, da gruppen tog skylden for bombeangrebene.

Det srilankanske politi har været på jagt efter Hashim, efter at regeringen nævnte den islamiske gruppe National Thowheeth Jama'ath som sin primære mistænkte for angrebene.

To dage efter terrorangrebet delte terrororganisationen Islamisk Stat (IS) en video, hvor de tog skylden for uhyrlighederne.

Her ses en af selvmordsbomberne med en stor rygsæk i restauranten på Shangri-La Hotel i Colombo. Rigmandssønnen Ilham Ibrahim var en af de to selvmordsbomberne på det femstjernede hotel. Foto: REUTERS TV Vis mere Her ses en af selvmordsbomberne med en stor rygsæk i restauranten på Shangri-La Hotel i Colombo. Rigmandssønnen Ilham Ibrahim var en af de to selvmordsbomberne på det femstjernede hotel. Foto: REUTERS TV

Kun én af de otte personer i videoen er ikke maskeret. Han står i midten og er blevet identificeret som netop 33-årige Zahran Hashim.

Hans søster Mohomed Hashim Madaniya stod forleden frem i det lokale medie Daily Mirror.

Hun fortæller, at broren i 2017 begyndte at sprede had mod ikke-muslimer via sin Youtube-kanal - og at han sandsnynligvis har fået resten af hendes familie med på vognen.

»De må have sluttet sig til ham,« siger Mohomed Hashim Madaniya om sine forældre og tre søskende, som forsvandt sporløst 18. april.

»Nu må jeg som den eneste påtage mig al skylden og lidelsen. Jeg vil ikke have noget med nogen af dem at gøre,« fortsætter hun.

Over 250 mennesker blev dræbt under angrebene i Sri Lanka påskedag 21. april. Bomberne ramte tre kirker og tre hoteller.

Flere muslimske ledere havde advaret srilankanske myndigheder om, at Hashims synspunkter og opførsel var ekstrem.

/ritzau/AFP