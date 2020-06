Med henvisning til Kinas økonomiske styrke bad Trump Xi om at sikre, at han bliver genvalgt, skriver Bolton.

Den tidligere nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton hævder i en ny bog om sin tid i Det Hvide Hus, at præsident Donald Trump søgte hjælp fra Kinas præsident, Xi Jinping, til at blive genvalgt, da de to ledere ved et møde i 2019 førte drøftelser bag lukkede døre.

- Trump begyndte så meget overraskende at føre samtalen hen på det kommende præsidentvalg, og med henvisninger til Kinas økonomiske kapacitet bad han Xi om at sikre, at han bliver genvalgt, skriver Bolton i bogen, som erhvervsavisen The Wall Street Journal har offentliggjort uddrag fra.

- Trump lagde vægt på landbrugets betydning og kinesisk interesse for opkøb af sojabønner og hvede i USA, da han talte om valget, skriver Bolton.

Det amerikanske justitsministerium sagsøger Bolton i et forsøg på at forhindre udgivelsen af bogen, der handler om hans tid i Det Hvide Hus som Trumps øverste sikkerhedsrådgiver.

Det viste retsdokumenter tirsdag.

Ifølge Det Hvide Hus indeholder bogen, "The Room Where It Happened: A White House Memoir", fortrolige oplysninger og vil kompromittere den nationale sikkerhed.

/ritzau/AFP