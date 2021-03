Udnævnelsen af ministeren kommer, efter at Bolsonaro har fået skarp kritik for sin håndtering af pandemien.

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, vil udpege kardiologen Marcelo Queiroga til ny sundhedsminister.

Queiroga bliver den fjerde sundhedsminister i Brasilien under coronapandemien, der har sat landets sundhedsvæsen voldsomt under pres.

- Det blev besluttet i eftermiddags at udnævne læge Marcelo Queiroga til sundhedsminister, siger Bolsonaro mandag aften lokal tid.

Han tilføjer, at overgangsprocessen vil tage omkring "en uge eller to".

Meldingen fra Bolsonaro kommer, få timer efter at den nuværende sundhedsminister, Eduardo Pazuello, fortalte på et pressemøde, at præsidenten ønsker at erstatte ham for at "omorganisere" ministeriet.

Udnævnelsen af Marcelo Queiroga kommer, efter at Bolsonaros regering har fået hård kritik for sin kaotiske håndtering af pandemien og for at benægte alvoren af den.

- Fra nu af indleder vi en mere aggressiv fase med hensyn til bekæmpelsen af virusset, siger den højreorienterede Bolsonaro uden at give yderligere detaljer.

Den seneste smittebølge i Brasilien har skubbet hospitalerne i over halvdelen af landets 27 delstater på randen af et kollaps. Det har fået statsguvernører til at kræve flere restriktioner i et forsøg på at bremse virusset.

/ritzau/AFP