Eks-minister har beskyldt Brasiliens præsident for at ville udskifte centrale folk i det føderale politi.

I en video frigivet af Brasiliens højesteret raser præsident Jair Bolsonaro over landets politi og retsvæsen.

Videoen viser Bolsonaro udtale, at han nægter at se sin familie eller venner ende i problemer på grund af manglende mulighed for at udskifte embedsmænd i politiet.

Den er en afgørende del af en efterforskning af Bolsonaro på baggrund af anklager fra hans tidligere justitsminister Sergio Moro, som sagde op sidste måned. Her beskyldte han præsidenten for at ville udskifte centrale folk i det føderale politi.

Optagelsen er fra 22. april og viser et møde mellem flere ministre og Bolsonaro, hvor han giver udtryk for, at han har beføjelser til at udskifte politifolk, deres chefer og ministre.

- Jeg har forsøgt at udskifte vores sikkerhedsfolk i Rio de Janeiro på officiel vis, og det kunne jeg ikke. Det er slut. Jeg vil ikke vente på, at min familie og venner bliver røvrendt, siger Bolsonaro i videoen.

- Nu er det slut. Det er ikke for sjov.

/ritzau/Reuters