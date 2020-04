Folk kan ikke blive hjemme, lyder det fra Brasiliens præsident, selv om coronavirus langt fra har toppet.

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, kræver, at de tiltag, der er indført i landets delstater for at stoppe spredningen af coronavirus, ophæves allerede i denne uge.

- Jeg håber, at dette er den sidste uge med karantæne og med den måde at bekæmpe virusset ved at holde alle i deres hjem, siger Bolsonaro.

- Folk kan ikke blive hjemme med et tomt køleskab, siger han i en tale til tilhængere, der mandag er samlet udenfor hans embedsbolig i hovedstaden, Brasilia.

Brasiliens sundhedsministerium har advaret om, at coronapandemien endnu ikke har toppet i Brasilien.

Men den kontroversielle præsident har flere gange kritiseret de tiltag, guvernører i Brasiliens delstater har indført for at bremse virusset.

- Disse restriktive tiltag er overdrevne i nogle stater. De har ikke nået deres mål. Omkring 70 procent af befolkningen bliver smittet, det giver ingen mening at forsøge at løbe fra det, siger Bolsonaro mandag.

Brasilien, der har en befolkning på 210 millioner, har indtil videre registreret over 39.500 tilfælde af coronasmitte og lidt over 2500 coronarelaterede dødsfald.

Sundhedseksperter forventer, at epidemien først vil toppe i maj eller juni i Brasilien.

Den højreorienterede Bolsonaro, der også kaldes "den brasilianske Trump", har flere gange skabt forargelse blandt mange af sine landsmænd.

Søndag deltog han i en demonstration med omkring 600 deltagere, som krævede, at hæren griber ind og at landets parlament lukkes ned.

Han talte fra ladet af en lastbil til sine tilhængere, der havde trodset anbefalingerne om at blive inden døre.

Flere gange i løbet af talen begyndte han at hoste, hvilket har ført til, at videoklip af den hostende præsident cirkulerer på sociale medier, skriver nyhedsbureauet TT. Hoste er et af symptomerne på coronasmitte.

Bolsonaro blev i marts testet for coronasmitte - en test, der ifølge ham selv var negativ.

Hans deltagelse i demonstrationen søndag førte til fordømmelse fra både oppositionen og landets domstole.

Fredag vakte Bolsonaro igen opsigt, da han fyrede sin sundhedsminister, som støttede de restriktioner, Bolsonaro selv er imod.

/ritzau/Reuters